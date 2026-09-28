גורמים בכירים בהתאחדות לכדורגל ובוועדה המקצועית החליטו לדרוש, עם שובה של נבחרת ישראל ארצה ביום שני הבא, את פיטוריו של רן בן שמעון עם סיום קמפיין ליגת האומות. אותם גורמים מעוניינים במינוי מאמן חדש שיעמוד על הקווים בקמפיין מוקדמות היורו, שייפתח במרץ הקרוב.

לבן שמעון חוזה בנבחרת עד לסיום קמפיין מוקדמות היורו, וכבר מראש הוצהר כי אם לא יגיע לאליפות אירופה ב-2028, הוא לא ימשיך בתפקידו. במוקדמות המונדיאל ספגה הנבחרת 17 שערים מול נורבגיה ואיטליה, וההגנה שלה דורגה במקום ה-49 באירופה, כשרק נבחרות כמו סן מרינו, גיברלטר וליכטנשטיין מאחוריה.

גלריה יגיע מאמן חדש במקומו? רן בן שמעון ( צילום: AP Photo/Matthias Schrader )

בשל הסעיף בחוזהו שאיפשר לו לסיים אפילו במקום הרביעי מתוך חמישה בבית שכלל שתיים מהנבחרות החלשות באירופה, מולדובה ואסטוניה, בחרו יו"ר ההתאחדות שינו זוארץ, סגנו מורן מאירי והוועדה המקצועית להמשיך עם המאמן גם לליגת האומות ולמוקדמות היורו.

אולם היכולת מול אוסטריה ואירלנד, ובעיקר התבוסה אמש 3:0 בדברצן , שהוגדרה גם בהתאחדות כ"השפלה לאומית" על רקע ההתבטאויות האיריות נגד ישראל, שינו את האווירה סביב בן שמעון. הפעם התבוסה הייתה מול נבחרת בינונית כמו אירלנד, ולא מול נורבגיה או איטליה.

תורג'מן מול אידה, אתמול בדברצן ( צילום: Attila KISBENEDEK / AFP )

הביקורות על ההכנה לשני המשחקים, על ניהול המשחק, הנתונים הסטטיסטיים החד-צדדיים ופתיחת המשחק הגרועה מול אירלנד - שהובילה לספיגה של שלושה שערים בתוך 11 דקות במחצית הראשונה, הובילו להחלטה של אותם גורמים לדרוש כינוס מהיר של הוועדה המקצועית, ודרכה לבקש את פיטורי המאמן.

"הציפייה שלנו הייתה שבן שמעון בעצמו יודיע על התפטרותו", אמר בכיר בוועדה המקצועית ובהתאחדות לכדורגל. "אתמול מול אירלנד זו לא הייתה עוד תבוסה ספורטיבית, זו הייתה השפלה לכל ישראלי ויהודי אחרי מה שהאירים דיברו עלינו. זה היה ההפסד המאכזב ביותר. זה לא הפסד כי היינו פחות טובים, יש פה נבחרת שהגישה שלה תחת בן שמעון גרועה, נבחרת חלשה מאוד, הוא הרי הצהיר שהמקום הראשון זו המטרה".

פארוט ושחקני אירלנד חוגגים מול ישראל ( צילום: Attila KISBENEDEK / AFP )

בן שמעון זוכה לתמיכה גדולה מצד זוארץ ומורן מאירי, שמינו אותו כברירת מחדל לאחר שברק בכר סירב לקבל את הג'וב הלאומי. כעת, אחרי הקמפיין הכושל במוקדמות המונדיאל ושני המשחקים האחרונים, אותם גורמים ינסו לשנות את דעתם של השניים.