, שאותו מיהרה להפיץ לתקשורת, ובו דרשה לבטל לאלתר את הקנס בסך 10,000 שקל שהוטל עליה בעקבות חגיגת השער של אושר דוידה בדרבי מול הפועל ת"א. אלא שמתברר כי המינהלת כלל אינה זקוקה להסכמתה של מכבי כדי לגבות את הקנס, והיא תקזז אותו מהכספים שאמורים לעבור למועדון.

, שאותו מיהרה להפיץ לתקשורת, ובו דרשה לבטל לאלתר את הקנס בסך 10,000 שקל שהוטל עליה בעקבות חגיגת השער של אושר דוידה בדרבי מול הפועל ת"א. אלא שמתברר כי המינהלת כלל אינה זקוקה להסכמתה של מכבי כדי לגבות את הקנס, והיא תקזז אותו מהכספים שאמורים לעבור למועדון.

הקנס הוטל על הצהובים על ידי יו״ר מינהלת הליגות, ארז כלפון, בעקבות החגיגה של דוידה לאחר שכבש בניצחון 1:4 בדרבי. השחקן רץ לעבר יציע אוהדי הפועל ת״א וחגג מולם באופן שהוגדר על ידי המינהלת כ״התרסה והקנטה מכוונת ובוטה כלפי קהל הקבוצה היריבה״. עוד נטען כי התנהלותו הובילה להתפרעויות משמעותיות ביציעים ויצרה סכנה של הסלמה.

הקנס הוטל על הצהובים על ידי יו״ר מינהלת הליגות, ארז כלפון, בעקבות החגיגה של דוידה לאחר שכבש בניצחון 1:4 בדרבי. השחקן רץ לעבר יציע אוהדי הפועל ת״א וחגג מולם באופן שהוגדר על ידי המינהלת כ״התרסה והקנטה מכוונת ובוטה כלפי קהל הקבוצה היריבה״. עוד נטען כי התנהלותו הובילה להתפרעויות משמעותיות ביציעים ויצרה סכנה של הסלמה.

הקנס הוטל על הצהובים על ידי יו״ר מינהלת הליגות, ארז כלפון, בעקבות החגיגה של דוידה לאחר שכבש בניצחון 1:4 בדרבי. השחקן רץ לעבר יציע אוהדי הפועל ת״א וחגג מולם באופן שהוגדר על ידי המינהלת כ״התרסה והקנטה מכוונת ובוטה כלפי קהל הקבוצה היריבה״. עוד נטען כי התנהלותו הובילה להתפרעויות משמעותיות ביציעים ויצרה סכנה של הסלמה.

במכבי הגיבו בחריפות, הגדירו את החלטת המינהלת "התנהלות פופוליסטית" והודיעו כי לא ישלמו את הקנס. במועדון אף איימו לפנות לערכאות משפטיות אזרחיות אם ההחלטה לא תבוטל.

במכבי הגיבו בחריפות, הגדירו את החלטת המינהלת "התנהלות פופוליסטית" והודיעו כי לא ישלמו את הקנס. במועדון אף איימו לפנות לערכאות משפטיות אזרחיות אם ההחלטה לא תבוטל.

במכבי הגיבו בחריפות, הגדירו את החלטת המינהלת "התנהלות פופוליסטית" והודיעו כי לא ישלמו את הקנס. במועדון אף איימו לפנות לערכאות משפטיות אזרחיות אם ההחלטה לא תבוטל.