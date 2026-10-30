פחות מיממה אחרי הדרבי הסוער שהסתיים בניצחון 2:3 של הפועל ת"א על מכבי ת"א בגמר גביע הטוטו, איגוד השופטים הודה היום (שישי) בשתי טעויות שיפוט משמעותיות במהלך המשחק. ועדת השיפוט קבעה כי הצהובים היו זכאים לבעיטת עונשין במחצית הראשונה, וכי בלם הפועל, מוחמד עלי קמארה, היה צריך להיות מורחק בכרטיס אדום ישיר בדקות הסיום.

האירוע הראשון התרחש בתוספת הזמן של המחצית הראשונה, כאשר עומרי אלטמן הכשיל את דור פרץ בתוך הרחבה. השופט שניר לוי לא שרק לעבירה, אך לפי ועדת השיפוט מדובר בהחלטה שגויה.

שניר לוי במהלך הדרבי התל-אביבי, אתמול בבלומפילד ( צילום: עוז מועלם )

"בתוספת הזמן של המחצית הראשונה נדרש היה לפסוק לבעיטת עונשין לזכות מכבי ת"א בגין עבירת הכשלה ברחבה", נמסר מהוועדה. "העבירה מבוצעת כאשר הכדור בשליטה של שחקן מכבי ת"א ומונעת ממנו להמשיך במשחק. משלא נפסקה בעיטת עונשין במגרש, על שופט המסך היה להתערב".

הטעות השנייה שעליה הצביעה הוועדה התרחשה בדקה ה-86, כאשר קמארה ביצע עבירה חריפה, אך הסתפק בכרטיס צהוב בלבד. לפי מסקנות איגוד השופטים, חומרת הכניסה חייבה הרחקה ישירה של בלם הפועל תל אביב.