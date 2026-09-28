אם אחרי ה-3:1 מול אוסטריה בלינץ הביקורת העיקרית כלפי בן שמעון הייתה על ההכנה למשחק והתגובה לאירועים שהיו בו, הפעם נדמה שהשתבש משהו בסיסי הרבה יותר. "צריך לחשוב טוב טוב איך זה קרה ומה היה ב-30 דקות האלה", אמר המאמן עצמו. "אני לא מצליח להבין, אני עדיין לא יודע. חשבנו שהכנו את הנבחרת טוב, ממש לא הכנו את הנבחרת טוב, זה אני לגמרי. ציפו לראות ישראל שלפחות לוחמת, אני לא מצליח להבין. יש לי את היכולת להנהיג את הנבחרת, יש עוד ארבעה משחקים, אנחנו רוצים להשיג את המטרות. כדורגל זה משחק שאמור להיות אגרסיבי, החזק שורד ומנצח - ואנחנו היינו רכים. הפסדנו את כל מאבקי הגוף, חזרנו להגנה בצורה איטית, לא מובן למה. אני גדול המבקרים של עצמי. התפקיד שלי זה להרים את כולם, אני מקור האנרגיה של הנבחרת הזאת. צריך לבדוק איפה טעיתי ומה עשיתי".