בנבחרת ישראל ממשיכים ללקק את הפצעים בעקבות התבוסה 3:0 אתמול (ראשון) לנבחרת אירלנד, בדברצן, במסגרת המחזור השני בבית 3 בליגת האומות (דרג 2). אחרי שני משחקים בקמפיין הנוכחי, הכחולים-לבנים כבר סופרים שישה שערי חובה, שמסגירים שהצרות ההגנתיות בקמפיין שעבר המשיכו איתם אל תוך הנוכחי. והפעם, בשל דמות היריבה ואירועי השבוע האחרון, התבוסה הפכה לקשה הרבה יותר, כשהאמון במאמן רן בן שמעון נמצא בשפל.
"יש לנו חדר הלבשה מצוין, מאמן שחשבנו שיכול לקדם אותנו, אבל בשורה התחתונה יש פה דור שחקנים מצוין שלא מצליחים למצות את הפוטנציאל שיש בו", אומר אחד השחקנים הבכירים בנבחרת. "החשיבה הייתה שמוקדמות המונדיאל יהיו סוג של הכנה לליגת האומות – ואז אנחנו מתפרקים".
התחושות הקשות בנבחרת נובעות משני היבטים: ספיגת שלושה שערים ב-25 דקות (אירוע שלא זכור בהתאחדות לכדורגל), וכאמור, דמות היריבה, אחרי מה שהגדירו בנבחרת "מופע השנאה של האירים וההאשמות החמורות כלפי מדינת ישראל".
אם אחרי ה-3:1 מול אוסטריה בלינץ הביקורת העיקרית כלפי בן שמעון הייתה על ההכנה למשחק והתגובה לאירועים שהיו בו, הפעם נדמה שהשתבש משהו בסיסי הרבה יותר. "צריך לחשוב טוב טוב איך זה קרה ומה היה ב-30 דקות האלה", אמר המאמן עצמו. "אני לא מצליח להבין, אני עדיין לא יודע. חשבנו שהכנו את הנבחרת טוב, ממש לא הכנו את הנבחרת טוב, זה אני לגמרי. ציפו לראות ישראל שלפחות לוחמת, אני לא מצליח להבין. יש לי את היכולת להנהיג את הנבחרת, יש עוד ארבעה משחקים, אנחנו רוצים להשיג את המטרות. כדורגל זה משחק שאמור להיות אגרסיבי, החזק שורד ומנצח - ואנחנו היינו רכים. הפסדנו את כל מאבקי הגוף, חזרנו להגנה בצורה איטית, לא מובן למה. אני גדול המבקרים של עצמי. התפקיד שלי זה להרים את כולם, אני מקור האנרגיה של הנבחרת הזאת. צריך לבדוק איפה טעיתי ומה עשיתי".
הביקורת שהושמעה כלפי המאמן נגעה בהחלטה לספסל את הקפטן דור פרץ, שעלה מהספסל (במקום גיא מזרחי) במחצית השנייה, נראה טוב ואף הגיע למספר מצבים מול השער של אירלנד, כמו גם העובדה שעד הדקה ה-64 הוא ביצע חילוף אחד בלבד. "שחקן שמגיע מחתונה מוקפץ ישירות להרכב ולא עושה כלום, השני מגיע מהחתונה שלו ונכנס כמחליף - ואז שוב אלי דסה שלא משחק חמישה חודשים, מה בדיוק השיבוצים האלה שידרו לאחרים?", שאלו בנבחרת.
"רצינו יותר מדי"
האירים לא כבשו שלושה שערים במשחק למעלה מעשור, ואתמול הם עשו זאת במהלך מחצית אחת. הניצחון מול ישראל היה הגדול ביותר שלהם בחמש השנים האחרונות, יחד עם זה בליגת האומות מול סקוטלנד. למרות המשבר שחוו בשבת, נוכח הלחץ מבית להחרים את המשחק מול הכחולים-לבנים, הם הגיעו להתמודדות מול ישראל נחושים יותר ואגרסיביים יותר. "כל המדינה ישבה מול המסכים אחרי מה שהאירים העלילו עלינו וקיוותה שהנבחרת תעלה לה חיוך בחג, אבל במקום נקמה קיבלנו השפלה. זאת הייתה ההופעה המביכה אי פעם של נבחרת ישראל", סיכם אחד השחקנים.
אבל לא רק המאמן ספג אש. "רז שלמה וניקיטה סטואינוב נראו כמו ילדים נגד בוגרים במהירות מול האירים", אמרו שם. "דניאל פרץ היה צריך לצאת טוב יותר במהלך השער השני ושחקנים כמו ענאן חליאילי, רוי רביבו אוסקר גלוך ומנור סולומון פשוט נעלמו".
דניאל פרץ ניסה להסביר: "אני חושב שרצינו יותר מדי, זה אולי פגע בנו. הגענו עם המון אמוציות ואיבדנו מהריכוז שלנו. יש המון דברים שלא קשורים בכלל לכדורגל. אנחנו לוקחים אחריות, לא מתחבאים. התחושה שלנו אחרי המחצית הראשונה היא משהו שאני לא אשכח בחיים. זה משהו שאני ארצה לשכוח, כי אתה לא רוצה להיות שם. רציתי לקבור את עצמי".
למרות התבוסה הקשה, בנבחרת ישראל צריכים לאסוף את השברים לקראת המשחק הקרוב (חמישי, 21:45) מול קוסובו, שהפסידה אמש לאוסטריה 3:1. הפסד נוסף, עלול להרחיק את ישראל עוד יותר משני המקומות הראשונים, דבר שירחיק אותה מהאפשרות להעפיל ליורו דרך הפלייאוף ובעיקר ימקם אותה בדרג השלישי, דבר שיפחית את הסיכוי שלה לזכות בהגרלה נוחה בשלב המוקדמות.