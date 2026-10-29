, שהתרחשה ביום ראשון האחרון באצטדיון המושבה, נשלח מכתב למשטרת ישראל ובו דרישה לפתוח בחקירה יסודית של האירועים, לזהות את האוהדים שפרצו לכר הדשא ולהטיל עליהם קנסות מינהליים והרחקות מהמגרשים. במכתב נטען כי היעדר אכיפה מרתיעה הוביל לנרמול התופעה, וכי יש

, שהתרחשה ביום ראשון האחרון באצטדיון המושבה, נשלח מכתב למשטרת ישראל ובו דרישה לפתוח בחקירה יסודית של האירועים, לזהות את האוהדים שפרצו לכר הדשא ולהטיל עליהם קנסות מינהליים והרחקות מהמגרשים. במכתב נטען כי היעדר אכיפה מרתיעה הוביל לנרמול התופעה, וכי יש

כזכור, כ-25 דקות לפני שריקת הפתיחה של המשחק פרצו עשרות אוהדים לכר הדשא, והתפתחה קטטה המונית בין אוהדי שתי הקבוצות, בזמן שהשחקנים ערכו את החימום. על פי דוחות השופט יואב מזרחי והמשקיף רונן הרשקו, האירוע נמשך כשלוש דקות, ובסיומו חזרו המעורבים ליציעים מבלי שנעצרו או עוכבו. במכתב נכתב כי "רק במזל לא נרשמו פגיעות חמורות בגוף ובנפש".

כזכור, כ-25 דקות לפני שריקת הפתיחה של המשחק פרצו עשרות אוהדים לכר הדשא, והתפתחה קטטה המונית בין אוהדי שתי הקבוצות, בזמן שהשחקנים ערכו את החימום. על פי דוחות השופט יואב מזרחי והמשקיף רונן הרשקו, האירוע נמשך כשלוש דקות, ובסיומו חזרו המעורבים ליציעים מבלי שנעצרו או עוכבו. במכתב נכתב כי "רק במזל לא נרשמו פגיעות חמורות בגוף ובנפש".

כזכור, כ-25 דקות לפני שריקת הפתיחה של המשחק פרצו עשרות אוהדים לכר הדשא, והתפתחה קטטה המונית בין אוהדי שתי הקבוצות, בזמן שהשחקנים ערכו את החימום. על פי דוחות השופט יואב מזרחי והמשקיף רונן הרשקו, האירוע נמשך כשלוש דקות, ובסיומו חזרו המעורבים ליציעים מבלי שנעצרו או עוכבו. במכתב נכתב כי "רק במזל לא נרשמו פגיעות חמורות בגוף ובנפש".