בעקבות הקטטה האלימה בין אוהדי בית"ר ירושלים להפועל פתח תקווה, שהתרחשה ביום ראשון האחרון באצטדיון המושבה, נשלח מכתב למשטרת ישראל ובו דרישה לפתוח בחקירה יסודית של האירועים, לזהות את האוהדים שפרצו לכר הדשא ולהטיל עליהם קנסות מינהליים והרחקות מהמגרשים. במכתב נטען כי היעדר אכיפה מרתיעה הוביל לנרמול התופעה, וכי יש להפסיק את המצב שבו אוהדים מפרים את החוק וחוזרים ליציעים ללא ענישה.
כזכור, כ-25 דקות לפני שריקת הפתיחה של המשחק פרצו עשרות אוהדים לכר הדשא, והתפתחה קטטה המונית בין אוהדי שתי הקבוצות, בזמן שהשחקנים ערכו את החימום. על פי דוחות השופט יואב מזרחי והמשקיף רונן הרשקו, האירוע נמשך כשלוש דקות, ובסיומו חזרו המעורבים ליציעים מבלי שנעצרו או עוכבו. במכתב נכתב כי "רק במזל לא נרשמו פגיעות חמורות בגוף ובנפש".
במכתב הודגש כי פריצה לשטח המשחק אינה רק עבירת משמעת, אלא גם עבירה פלילית לפי חוק איסור אלימות בספורט. עוד צוין כי בעקבות תיקון לחוק משנת 2022 ניתן להטיל קנס מינהלי של 3,000 שקל על כניסה אסורה לשטח המשחק, אך לטענת כותבי המכתב, לא נעשה שימוש מספק בכלי זה. "אין טעם להעביר תיקוני חקיקה אם הם נשארים על הנייר", נכתב. "המסר שנוצר כתוצאה מהתנהלות זו ברור ומסוכן – ניתן לעלות על כר הדשא מבלי לשלם כל מחיר".
בנוסף, נדרשה המשטרה להעביר נתונים מפורטים על הטיפול בפריצות אוהדים לכר הדשא מתחילת העונה, ובהם מספר המעצרים והעיכובים, תיקי החקירה שנפתחו, כתבי האישום שהוגשו והקנסות שהוטלו. עוד התבקשה המשטרה להשתמש במצלמות האצטדיון ובתיעודים שפורסמו כדי לזהות את המעורבים בקטטה, ולהבהיר מהי מדיניות האכיפה שלה במקרים מסוג זה.
במכתב נמתחה גם ביקורת על הפער בין האחריות המוטלת על מועדוני הכדורגל לבין הענישה האישית של האוהדים המתפרעים. לטענת הכותבים, המועדונים סופגים עונשים משמעתיים וכלכליים בעקבות האירועים, אף שאין בידיהם הסמכויות הנדרשות להעמיד את הפורעים לדין. "מצב שבו מועדונים נענשים, בעוד שאין בידיהם הכלים והסמכויות הנדרשים למנוע כל מקרה של פריצה או להעמיד את הפורעים לדין, אינו יכול להוות תחליף לאכיפה משטרתית אפקטיבית", נכתב.
לסיום קראו כותבי המכתב לאכיפה עקבית של האיסור על כניסה לכר הדשא, לפני המשחק, במהלכו ואחריו, והבהירו כי אין להסתפק בהחזרת האוהדים ליציעים. "מיליוני אוהדי כדורגל רוצים להגיע למגרש עם ילדיהם ולחזור הביתה בשלום. כדי שזה יקרה, לא ניתן יהיה להמשיך להעלים עין מפריצת אוהדים לכר הדשא".