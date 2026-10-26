שעה קלה לפני שריקת הפתיחה של המשחק בין הפועל פ"ת לבית"ר ירושלים אתמול (ראשון) התרחשה תגרה קשה בין מספר אוהדים משני המחנות. הבוקר הגישו השופט יואב מזרחי והמשקיף רונן הרשקו את דוחות המשחק לתובע של ההתאחדות לכדורגל, עו"ד גלעד ברגמן, ובו הפרטים על המחדל, במהלכו אוהדים משתי הקבוצות "פרצו לכר הדשא והתקוטטו במשך כשלוש דקות". השופטים, על פי הדוחות, נאלצו להפסיק את ההכנות למשחק, וכוחות המשטרה והאבטחה התערבו - אך לא ביצעו מעצרים או עיכובים, כאשר המשתתפים באירוע האלים שבו אל היציעים כאילו לא אירע דבר.
"כ-25 דקות לפני תחילת המשחק, כאשר הקבוצות היו בעת חימום על כר הדשא, ירדו אל תוך תחומי המגרש עשרות אוהדי בית”ר ירושלים מהיציע המערבי שמאוכלס באוהדי הפועל פ"ת, אחריהם ירדו מספר אוהדי הפועל פ”ת מאותו יציע, ונוצרה תגרה גדולה בין הקהלים, ועם המאבטחים", כתב מזרחי. "כתגובה, פרצו מהיציע המזרחי עשרות אוהדי בית”ר ירושלים ורצו לכיוון התגרה בתוך תחומי המגרש, והחלו להתקוטט עם אוהדי הפועל פ"ת. כוחות האבטחה פיזרו את המהומה ואוהדי הקבוצות חזרו ליציעים. שחקני 2 הקבוצות נשארו על הדשא והמשיכו בחימום כדקה אחרי התגרה. צוות השיפוט ירד למשך כדקה מהמגרש, בהוראת המאבטחים”
"במהלך החימום, בזמן שהקבוצות היו על כר הדשא (כחצי שעה לפני שריקת הפתיחה), פרצו לתוך כר הדשא, מתוך היציע הדרום מערבי שהיה מיועד לאוהדי קבוצת הפועל פ"ת כ-15-20 אוהדי קבוצת בית"ר ירושלים", כתב המשקיף הרשקו. "מיד לאחר מכן, פרצו מהיציע המערבי לכר הדשא כעשרה אוהדי קבוצת הפועל פ"ת. בין האוהדים התפתחה תגרה אלימה על כר הדשא. במקביל פרצו כ-30 אוהדים מהיציע המזרחי שאוכלס באוהדי קבוצת בית"ר ירושלים אל תוך כר הדשא ורצו לעבר האוהדים האחרים שפרצו למגרש, כשהם חוצים את כל תחומי המגרש בזמן שהשחקנים נמצאים עליו.
"האירוע האלים (כולו) בין מחנות האוהדים נמשך כשלוש דקות", הוסיף המשקיף. "מנהל האירוע ביקש סיוע מהמשטרה וזאת בנוסף לסדרנים שהיו במגרש וניסו להפריד בין האוהדים וכוחות המשטרה שנכחו במקום נכנסו לזירה והדפו את האוהדים במהרה לכיוון היציעים. חלק מאוהדי קבוצת בית"ר ירושלים שישבו טרם הפריצה ביציע המערבי, רצו ליציע המזרחי ועלו ליציע וזאת נוסף לאוהדים שפרצו מהיציע המזרחי וחזרו ליציע זה (מדובר בעשרות אוהדים מפירי סדר שעלו בחזרה ליציע לראות את המשחק ללא מעצרים או עיכובים).
"בעקבות מקרה זה, נאלצו השופטים שהיו בסמוך לאירוע להפסיק את החימום וההכנות למשחק וללכת לאזור המנהרה. לאחר כחצי דקה הם חזרו לדשא והמשיכו את החימום וההכנות".