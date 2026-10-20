אחרי שהחל את העונה ללא קבוצה, ברק יצחקי חתם היום (שלישי) רשמית לשנתיים באנורתוזיס פמגוסטה הקפריסאית. המאמן הישראלי, שעזב בקיץ את בית"ר ירושלים ושעל סיכומו בקבוצה פורסם לראשונה ב-ynet, נחת מוקדם יותר באי השכן, חתם באופן רשמי על חוזהו וצפוי להעביר את אימון הערב. המטרה היא שיצחקי יעמוד כבר בשבת הקרובה על הקווים מול המדורגת תשיעית, אומוניה אראדיפו.
עבור המאמן בן ה-42 מדובר גם בשדרוג כלכלי לא מבוטל, כשהוא צפוי להרוויח 90 אלף שקל נטו לחודש - כ-20 אלף יותר מהשכר שהציעו לו בבית"ר ירושלים בקיץ.
יצחקי מחליף את נסטור אל מאסטרו, שפוטר לאחר שישה מחזורים בלבד, כאשר בפמגוסטה החלו לנהל מגעים עם הישראלי עוד לפני שאל מאסטרו סיים את תפקידו באופן רשמי. נכון לעכשיו, אנורתוסיס מדורגת במקום ה-13 (מתוך 14) כשבמאזנה שלוש נקודות בלבד.
עבור יצחקי מדובר למעשה בחזרה למועדון שאותו הוא מכיר היטב. המאמן הישראלי שיחק באנורתוזיס בעונת 20212/13, שבה רשם 23 הופעות במדי הקבוצה. כעת, יותר מעשור לאחר מכן, הוא חוזר לפמגוסטה, הפעם בתפקיד המרכזי על הקווים.
יצחקי החל את דרכו באימון כמאמן זמני במכבי ת"א בשנת 2021, ובהמשך קיבל הזדמנות להוביל את בית"ר ירושלים. בפברואר 2024 מונה למאמן הקבוצה מהבירה, שאותה הדריך ב-93 משחקים, עד שסיים את תפקידו בסיום העונה שעברה.