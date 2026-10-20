אחרי שהחל את העונה ללא קבוצה, ברק יצחקי חתם היום (שלישי) רשמית לשנתיים באנורתוזיס פמגוסטה הקפריסאית. המאמן הישראלי, שעזב בקיץ את בית"ר ירושלים ושעל סיכומו בקבוצה

פורסם לראשונה ב-ynet