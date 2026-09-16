שועה שיתף בסטורי הפרטי שלו את הפוסט שהעלה חברו, שכלל סרטון מהניצחון 1:3 אמש בבלומפילד, בו בישל לג'ונבוסקו קאלו את השער השלישי, לצד דברי הביקורת. מבחינתו, מדובר בביקורת פומבית על המאמן, שהפתיעה לא מעט שחקנים בחדר ההלבשה. הסטורי, אגב, נמחק רק כעבור יותר משעה.

שועה שיתף בסטורי הפרטי שלו את הפוסט שהעלה חברו, שכלל סרטון מהניצחון 1:3 אמש בבלומפילד, בו בישל לג'ונבוסקו קאלו את השער השלישי, לצד דברי הביקורת. מבחינתו, מדובר בביקורת פומבית על המאמן, שהפתיעה לא מעט שחקנים בחדר ההלבשה. הסטורי, אגב, נמחק רק כעבור יותר משעה.

שועה שיתף בסטורי הפרטי שלו את הפוסט שהעלה חברו, שכלל סרטון מהניצחון 1:3 אמש בבלומפילד, בו בישל לג'ונבוסקו קאלו את השער השלישי, לצד דברי הביקורת. מבחינתו, מדובר בביקורת פומבית על המאמן, שהפתיעה לא מעט שחקנים בחדר ההלבשה. הסטורי, אגב, נמחק רק כעבור יותר משעה.