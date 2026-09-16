אחרי המהלך המכוון והמסר הנוקב והפומבי של קפטן בית"ר ירושלים, ירדן שועה, למאמן אלמוג כהן, באמצעות שיתוף סטורי של חברו ומחיקתו כעבור כשעה וחצי, בו נכתב: "מספיק עם משחקי האגו, ירדן שועה צריך לפתוח בכל משחק, כל משחק" - תיבת הפנדורה ביחסים המתוחים בין השניים נפתחת.
שועה שיתף בסטורי הפרטי שלו את הפוסט שהעלה חברו, שכלל סרטון מהניצחון 1:3 אמש בבלומפילד, בו בישל לג'ונבוסקו קאלו את השער השלישי, לצד דברי הביקורת. מבחינתו, מדובר בביקורת פומבית על המאמן, שהפתיעה לא מעט שחקנים בחדר ההלבשה. הסטורי, אגב, נמחק רק כעבור יותר משעה.
"אלמוג כהן מספר סיפורים שהוא יכניס את ירדן לאט-לאט לעניינים ושהוא לא מוכן, אבל זה סתם ערבובים. ירדן בטירוף על זה ורוצה לשחק", סיפר אחד ממקורביו. "הוא יכול לשחק 90 דקות בלי בעיה, הוא לא פצוע והוא מוכן ב-100 אחוז. הוא העביר דרך הפוסט שלו מסר מאוד ברור לאלמוג - שהוא לא מוכן יותר לפתוח על הספסל. הוא עשה את זה כדי שכולם יבינו מהי מערכת היחסים המקצועית בינו לבין אלמוג. מבחינתו, נגמרו משחקי האגו. הוא רוצה לפתוח כבר במשחק הקרוב נגד הפועל חיפה, והוא מתוסכל מאוד ממה שקורה איתו בשבועיים האחרונים".
כהן ניסה להסביר בימים האחרונים בתקשורת כי קיבל החלטה לשלב את שועה בהדרגה, מאחר שלטענתו הכניס אותו לעניינים מהר מדי לאחר שהקפטן עבר מחלה ופציעה. "נגמרו המשחקים והחארטות. אם הוא לא יחזור לשחק בהרכב, זה כבר יפגע בחדר ההלבשה", העבירו בסביבתו של הכוכב מסר ברור.