מאמן בית"ר ירושלים, אלמוג כהן, אישר את כניסת עשרות רעולי הפנים אמש (שבת) למתחם האימונים בבית וגן. לפי גורמים במועדון אותם אנשים רצו "לשחרר קיטור" נגדו ונגד השחקנים. האוהדים שהגיעו לפני האימון זרקו נפצים לעבר חדר ההלבשה, נכנסו אליו, קיללו את השחקנים ואיימו עליהם, כאשר כל האירוע נמשך מספר דקות. "אני האחראי ואני האשם במצב", אמר להם כהן.
בבית"ר ניסו להצניע את הנושא וטענו שמדובר באירוע שגרתי אחרי הפסדים, בטח מול הפועל ת"א, אולם שחקנים לא אהבו את העימות. "נכנסו אלינו הביתה עשרות אוהדים, ניבלו את הפה בצורה הכי קשה שאפשר מול הפנים שלנו, איימו עלינו, זרקו נפצים, זה לא אירוע שצריך להכיל או לנרמל, יש גבול לכל דבר", אמר שחקן בקבוצה. "גם בלי ההגעה שלהם כולנו מבינים טוב מאוד את פתיחת העונה הגרועה שלנו, זה לא משהו שיעזור לנו".
במועדון ניסו לפעול בימים האחרונים להרגעת הרוחות. הבעלים, ברק אברמוב, התייצב למסיבת העיתונאים אחרי ההפסד בבלומפילד, ירדן שועה פרסם פוסט ברשתות החברתיות עם מסר לקהל, אולם בבית"ר יש לחץ עצום לקראת המשחק מחר (שני, 20:15) בדוחא מול בני סכנין. "אם לא ננצח, מה שהיה אחרי הפועל - זה עוד כלום", אמרו במועדון.
כהן צריך לקבל מספר החלטות לגבי ההרכב בשל חולשה של שחקנים רבים. שועה, שהציג יכולת גרועה נגד הפועל ת"א ועדיין לא נכנס לעניינים מתחילת העונה, עשוי לרדת לספסל. מי שישוב להרכב הוא ג'ונבוסקו קאלו, שלא שיחק מול הפועל בשל מחלה. ירדן כהן יחסר, ובמועדון מנסים להכשיר עד לרגע האחרון את נאנא אנטווי.