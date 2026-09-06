אמש (שבת) למתחם האימונים בבית וגן. לפי גורמים במועדון אותם אנשים רצו "לשחרר קיטור" נגדו ונגד השחקנים. האוהדים שהגיעו לפני האימון זרקו נפצים לעבר חדר ההלבשה, נכנסו אליו, קיללו את השחקנים ואיימו עליהם, כאשר כל האירוע נמשך מספר דקות. "אני האחראי ואני האשם במצב", אמר להם כהן.

אמש (שבת) למתחם האימונים בבית וגן. לפי גורמים במועדון אותם אנשים רצו "לשחרר קיטור" נגדו ונגד השחקנים. האוהדים שהגיעו לפני האימון זרקו נפצים לעבר חדר ההלבשה, נכנסו אליו, קיללו את השחקנים ואיימו עליהם, כאשר כל האירוע נמשך מספר דקות. "אני האחראי ואני האשם במצב", אמר להם כהן.