בית"ר ירושלים ממשיכה לבנות את השלד שלה לשנים הקרובות, והיום (שני) הגיע תורו של הבלם לוקה גדראני שהאריך את חוזהו במועדון וימשיך ללבוש את מדי הקבוצה עד עונת 2028/29.

בית"ר ירושלים ממשיכה לבנות את השלד שלה לשנים הקרובות, והיום (שני) הגיע תורו של הבלם לוקה גדראני שהאריך את חוזהו במועדון וימשיך ללבוש את מדי הקבוצה עד עונת 2028/29.

כבר לפני חודשיים פרסמנו כי מנכ״ל בית"ר ירושלים, כפיר אדרי, סיכם על הארכת ושדרוג חוזהו של גדראני. הבלם הגיאורגי, שהגיע בקיץ שעבר מאלמטאיי הקזחית תמורת 100 אלף אירו, היה חתום לשנתיים נוספות בשכר של 250 אלף ירו לעונה, אך במועדון הבינו את חשיבותו והחליטו לתגמל אותו בחוזה חדש.

כבר לפני חודשיים פרסמנו כי מנכ״ל בית"ר ירושלים, כפיר אדרי, סיכם על הארכת ושדרוג חוזהו של גדראני. הבלם הגיאורגי, שהגיע בקיץ שעבר מאלמטאיי הקזחית תמורת 100 אלף אירו, היה חתום לשנתיים נוספות בשכר של 250 אלף ירו לעונה, אך במועדון הבינו את חשיבותו והחליטו לתגמל אותו בחוזה חדש.

כבר לפני חודשיים פרסמנו כי מנכ״ל בית"ר ירושלים, כפיר אדרי, סיכם על הארכת ושדרוג חוזהו של גדראני. הבלם הגיאורגי, שהגיע בקיץ שעבר מאלמטאיי הקזחית תמורת 100 אלף אירו, היה חתום לשנתיים נוספות בשכר של 250 אלף ירו לעונה, אך במועדון הבינו את חשיבותו והחליטו לתגמל אותו בחוזה חדש.