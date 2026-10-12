בית"ר ירושלים ממשיכה לבנות את השלד שלה לשנים הקרובות, והיום (שני) הגיע תורו של הבלם לוקה גדראני שהאריך את חוזהו במועדון וימשיך ללבוש את מדי הקבוצה עד עונת 2028/29. על הסיכום בין הצדדים פורסם כבר לפני חודשיים ב-ynet.
כבר לפני חודשיים פרסמנו כי מנכ״ל בית"ר ירושלים, כפיר אדרי, סיכם על הארכת ושדרוג חוזהו של גדראני. הבלם הגיאורגי, שהגיע בקיץ שעבר מאלמטאיי הקזחית תמורת 100 אלף אירו, היה חתום לשנתיים נוספות בשכר של 250 אלף ירו לעונה, אך במועדון הבינו את חשיבותו והחליטו לתגמל אותו בחוזה חדש.
לפי ההסכם החדש, גדראני חתם על חוזה לשלוש שנים וישתכר 380 אלף אירו לעונה - שדרוג משמעותי של כ-50% ביחס לשכרו הנוכחי. בבית"ר רואים בבלם הגיאורגי אחד מעוגני הקבוצה בהווה ובעתיד, ולכן בחרו להבטיח את הישארותו לטווח ארוך.
גדראני אמר לאחר החתימה לאתר הרשמי של בית"ר ירושלים: "אני מאוד שמח להאריך את החוזה שלי ולהיות כאן במשך שלוש שנים נוספות. אני מרגיש את האהבה והתמיכה שלכם כל פעם מחדש, בכל מקום, גם במגרש וגם מחוצה לו. יש לנו עוד הרבה מאוד דברים טובים בדרך, ואנחנו נשיג את זה ביחד. אני מודה להנהלת המועדון על האמון, ואני מרגיש שמצאתי לעצמי בית גם בבית"ר וגם בישראל. אנחנו ממשיכים בכל הכוח, ביחד".