מסע ההשמצות באירלנד נגד ישראל לקראת המפגשים בין שתי הנבחרות בליגת האומות נמשך. לאחר ה דברים החריפים שאמר על ישראל מאמן אירלנד, היימיר הלגרימסון , היום (שני) מדווחים בתקשורת האירית שיותר מ-160 אנשי ספורט אירים חתמו על מכתב פתוח לנבחרת האירית, שבו הם קוראים לשחקנים "לפעול יחד עם מצפון" ולסרב להשתתף בשני המשחקים הקרובים מול ישראל במסגרת פגרת הנבחרות.

את המכתב פרסמה קבוצת "Irish Sport for Palestine", שקראה לשחקני הנבחרת "לנצל את הרגע". בין החותמים נמצאים שמות מוכרים מהספורט האירי, בהם כוכבי רוגבי, ספורטאים אולימפיים, כדורגלני נבחרת אירלנד לשעבר, מתאגרפים וגם הספורטאי הפראלימפי אלן דינין ושחקן האולטימייט פריזבי סטיבן ג'ונס - שהחרימו מוקדם יותר השנה מפגשים עם ישראלים בענפים שלהם.

גלריה הקריאה להחרים את ישראל נמשכת. אוהדי נבחרת אירלנד עם דגלי פלסטין ( צילום: REUTERS/Cathal Mcnaughton )

במכתב נטען כי התאחדות הכדורגל האירית, אופ"א וממשלת אירלנד "אכזבו" את שחקני הנבחרת, וכי מלכתחילה לא היה צריך להציב אותם במצב שבו הם נדרשים להתמודד עם סוגיית המשחקים מול ישראל. עם זאת, החותמים טוענים כי עדיין יש זמן עבור ההתאחדות והממשלה לפעול ולמנוע את קיום שני המשחקים.

"זהו רגע משמעותי, ויש לכם הזדמנות לעשות את הדבר הנכון", נכתב. "לבישת החולצה האירית וייצוג המדינה הם דבר חשוב. אבל אירלנד שאנחנו רוצים שתהיה מיוצגת היא זו שזוכרת את שורשיה בהתנגדות האנטי-קולוניאלית והאנטי-אימפריאלית, שבה לספורט האירי היה חלק משמעותי".

הפנייה לשחקנים מגיעה ימים ספורים לאחר שבהתאחדות האירית הסבירו פעם נוספת מדוע בכוונתם לקיים את שני המפגשים מול ישראל. מנכ"ל ההתאחדות, דייוויד קורל, אמר כי ההתאחדות האירית אינה מעוניינת לפעול באופן חד-צדדי, ובמקביל ממשיכה לפעול מול אופ"א בדרישה להשעות את ישראל מהמפעלים הבינלאומיים.

שחקני נבחרת ישראל ( צילום: AP Photo/Hameraldi Agolli )

מוקדם יותר בשבוע שעבר, מנהל ההתאחדות האירית, ג'ון מרטין, ביקש שלא להפנות את הביקורת כלפי שחקני הנבחרת בשל קיום המשחקים. "אנשים כמוני וכמו דייויד קורל קיבלו את ההחלטה הזו, לא השחקנים", אמר. "אנחנו צריכים להגן על השחקנים ולדאוג להם, משום שאסור להגיע למצב שבו הם סופגים ביקורת".