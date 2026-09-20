נבחרת ישראל תקיים שני מפגשים נגד נבחרת אירלנד במסגרת החלון הבינלאומי הנוכחי - הראשון בעוד שבוע בדיוק בהונגריה (21:45) - ובמדינה מחריפים את הטון נגד הכחולים-לבנים וממשיכים לדרוש את החרמתם.

במסיבת עיתונאים שקיימה היום (ראשון) ההתאחדות האירית, שוב נאלץ המאמן היימיר הלגרימסון להגן על ההחלטה לקיים את משחקי ליגת האומות הקרובים מול ישראל, והוסיף כי מדובר ב"תקופה המאתגרת ביותר" בקריירת האימון שלו.

"זה הולך להיות קשה". הלגרימסון ( צילום: Charles McQuillan/Getty Images )

ראשית, ציין הלגרימסון כי אינו מבין "מדוע אופ"א השעתה את רוסיה מכל פעילות, אך לא עשתה את אותו הדבר לישראל", אף שלטענתו שתי המדינות מפרות את תקנון הגוף המנהל של הכדורגל האירופי.

הלגרימסון ביקש להבהיר שהעלייה למגרש במשחק ב-27 בספטמבר (אותו תארח ישראל בהונגריה) וב-4 באוקטובר (אותו תארח אירלנד בסרביה, ללא קהל) אינה מהווה נרמול של נוכחות ישראל במפעל: "כאשר אנשים יבינו שהמשחקים האלה יתקיימו, נקבל את האנשים שמוכנים לתמוך בנו במשחקים. וכבר אמרתי בעבר, אנחנו לא משחקים עם רצח עם, אנחנו משחקים נגד רצח עם. אנחנו משחקים נגד ישראל. אנחנו לא משחקים עם ישראל".

"אני מקווה שנוכל לשחק כדורגל טוב", הוסיף המאמן. "זו העבודה שלי כאן. שכרו אותי כדי להתעסק בענייני הכדורגל, ואחרים עוסקים בדברים אחרים. אני יודע שיהיה הרבה רעש, והתפקיד שלי הוא לנסות להגן על השחקנים ולגרום להם להתמקד בדברים החשובים על המגרש. אבל זה הולך להיות קשה, אין ספק".

הלגרימסון הוסיף כי מעולם לא נתקל בסיטואציה דומה, כשנאלץ להתמודד עם ביקורת מצד התקשורת והאוהדים האירים: "שום דבר לא מכין אותך לזה. אין סמינר לרישיון פרו של אופ"א שמכין אותך למשהו כזה. אנחנו יושבים כאן כבר 20 או 30 דקות ולא דיברנו מילה על כדורגל".