הפועל ת"א ממשיכה להוכיח שהפתיחה שלה היא הרבה יותר מהבלחה רגעית. ארבעה ימים אחרי הזכייה בגביע הטוטו, האדומים חזרו הערב (שני) לבלומפילד, גברו 1:2 על מכבי חיפה ורשמו ניצחון חמישי ברציפות בכל המסגרות.

"אנחנו מרוצים מאוד, בעיקר משלוש הנקודות", סיפר בסיום אליניב ברדה, אחרי שקבוצתו שבה למקום השני בליגת העל. "זה היה מבחן בגרות גדול עבורנו אחרי יום חמישי, גם לשחקנים היה חשוב להראות שהם פה ולהמשיך באותה דרך - למרות העייפות".

גלריה יכול להיות מרוצה. ברדה ( צילום: עוז מועלם )

"אלה שלוש נקודות מאוד חשובות להמשך הדרך. היינו מאוד מאוד עייפים בחצי השני, בראשון לחצנו מצוין. היו פה שני פיקים בארבעה ימים, ואלה דברים שנרצה לדעת להתמודד איתם. עשיתי רק שינוי אחד בהרכב, אולי יכולתי לרענן קצת, החלטתי ללכת עם המוכר והידוע".

"הלוואי שנרוץ עד הסוף", הוסיף ברדה. "כולנו שואפים ורוצים - אבל זה מחזור תשיעי. באיזור אפריל מתחילים להיקבע דברים, כמובן שנרצה להיות כמה שיותר קרובים ואם נהיה שם, נעשה הכל ללכת עד הסוף".

צור ואווסו מאושרים בסיום ( צילום: עוז מועלם )

מהעבר השני, במכבי חיפה שרר תסכול רב. המאמן המפסיד, ברק בכר, אמר בסיום: "גם במחצית הראשונה לא היינו פחות טובים. החמצנו כמה מצבים והיינו שווים לפחות תיקו. במבחן התוצאה אנחנו לא יכולים מול הגדולות, אבל לפי היכולת אנחנו לא נופלים מאף קבוצה".

המאמן המשיך: "לא הגיע לנו להפסיד ואני מאוכזב. ספגנו פעמיים בזמן שאנחנו שולטים. עלינו לחצי השני בדרך מעודדת והיינו קרובים לחזור. הפסדנו שוב לקבוצה גדולה והוכחנו שאנחנו שווים, אם לא יותר".

האכזבה של שחקני חיפה ( צילום: עוז מועלם )