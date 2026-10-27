הפועל באר-שבע השיגה אתמול (שני) את הניצחון הגדול ביותר שלה העונה בליגה, 2:5 על מכבי חיפה באצטדיון סמי עופר והוכיחה שהיא עדיין אחת הקבוצות הכי טובות בכדורגל הישראלי. האלופה עלתה למקום השלישי בטבלה עם 19 נקודות במאזנה, כמו השנייה הפועל ת"א, ונקודה אחת פחות ממכבי ת"א שבפסגה.

הקבוצה של רן קוז'וך הגיעה למשחק בסגל חסר מאוד, ללא שני הקשרים הבכירים שלה, אליאל פרץ ולוקאס ונטורה, שייעדרו כנראה גם במשחקים הקרובים. בנוסף, הדרומיים הגיעו במצב רוח לא טוב לאחר 4:0 שספגה בחמישי בידי אוניון סאן ז'ילואז הבלגית בליגה האירופית. למרות זאת, לאחר מחצית ראשונה מאופסת, האורחת התפוצצה במחצית השנייה, ובתוך שש דקות כבשה שלושה שערים שהכריעו את המשחק.

גלריה הצגה של אלופה. שחקני הפועל באר-שבע חוגגים ( צילום: אלעד גרשגורן )

הרבה גיבורים היו אתמול לבאר-שבע. איגור זלאטנוביץ', שכבש צמד, אופיר מרציאנו, שהדף פנדל ורשם הצלה גדולה נוספת, פורסון אמנקווה, שכבש שער שלישי בחמשת המשחקים האחרונים, ניב יהושע הצעיר, שהנהיג את הקישור ומיגל ויטור הוותיק, שרשם משחק אדיר בהגנה והזכיר את יכולתו מלפני עשור.

מעל כולם, מי שקיבל בסיום את מירב המחמאות הוא ג'יבריל דיופ. הבלם הסנגלי סבל כבר תקופה ארוכה מביקורות רבות הן מהתקשורת והן מצד חלק ניכר מאוהדי הקבוצה, שהאשימו אותו במספר שערים קריטיים שספגה הקבוצה, בעיקר בהפסד הדרמטי לסבאח בפלייאוף ליגת האלופות. מצבו של דיופ היה כל כך רע, עד שבשבוע שעבר, לאחר הניצחון על הפועל ירושלים 1:2 נאלץ קוז'וך לצאת להגנתו ועל הדרך ביקר קשות את אוהדי הקבוצה כשבמסיבת העיתונאים הביא דוגמאות לשחקנים אחרים שהקהל לא קיבל בעבר והיום הם מובילים את הקבוצה. למשל, המאמן סיפר שבאימון הראשון שלו בקבוצה היו אוהדים שניסו לתקוף פיזית את אופיר מרציאנו. אתמול כבש דיופ את השער השני של באר-שבע, שער בכורה בקבוצתו ומעבר לכך הציג יכולת גבוהה. בסיום המשחק האוהדים אפילו שרו את שמו ועודדו אותו.

קוז'וך התייחס גם אתמול ליכולת של דיופ, המשיך לשבח את הבלם הסנגלי ונראה שהוא קצת נסוג מההתבטאויות שלו נגד הקהל בשבוע שעבר. קוז'וך: "הפרזתי במה שאמרתי שבוע שעבר וחציתי את הקו כי רציתי להראות לשחקנים איך מרימים חבר לקבוצה. רציתי שיקבל ממני את הגב. בשיחות איתו הסברתי לו כמה זה תלוי גם בו. לקהל יש יכולת להבין מי השחקנים שנמצאים שם בשביל הקבוצה. בכל פעולה שלו במשחק דיופ הראה שהוא מבין את המסר".

"רציתי שיקבל ממני את הגב". ג'יבריל דיופ חוגג עם קוז'וך ( צילום: אלעד גרשגורן )

הקפטן, מיגל ויטור, אמר בסיום בעניין דיופ: "מה שקרה לו זה חלק מהחיים של כדורגלן. התפקיד שלנו היה לעזור לו שירגיש טוב ואני בטוח שהשער יעזור לו לביטחון. משחק אחד-שניים טובים יכולים לשנות הכל מבחינתו". על המשחק אמר ויטור: "היינו צריכים לסבול במחצית הראשונה ובמחצית השנייה כבשנו במצבים שהיו לנו וזה מה שעשה את ההבדל. זה ניצחון חשוב מאוד שמעניק לנו אמונה שגם העונה אנחנו יכולים לעשות דברים גדולים".

בבאר-שבע הקדישו את הניצחון לאביב אנג'ל ז"ל, נער בן 12 ששיחק במחלקת הנוער של המועדון והלך לעולמו בשבוע שעבר לאחר מחלה. אנשי המועדון והשחקנים לבשו בסיום ולאחר השערים חולצות עם תמונה של אנג'ל. קוז'וך התייחס לעניין: "אנחנו מקדישים לו את הניצחון. היינו אתמול כולנו, עם אלונה ברקת אצל המשפחה שלו. אני מקדיש את הניצחון לאביב ומאחל להם שימצאו נחמה".