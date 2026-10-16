בהפועל באר שבע סיכמו באכזבה את ההפסד אתמול (חמישי) לאלקמאר 2:1 במסגרת המחזור השני של הליגה האירופית, שהותיר את מאזנה של האלופה על נקודה אחת בלבד מתוך שש אפשריות.
במועדון ירדו מהמגרש בתחושה שתוצאת תיקו הייתה משקפת יותר את יחסי הכוחות, ושהפנדל שנפסק לאחר התערבות ה-VAR היה זה שהכריע את ההתמודדות.
נקודות האור מהמשחק? השוער אופיר מרציאנו שהמשיך ביכולתו הטובה מפתיחת העונה, הקשר פורסן אמנקווה שכבש משחק שני ברציפות - והבלם עידו נחמיאס שהציג יכולת גבוהה, אך נפצע והוחלף לאחר ספיגת השער השני של קבוצתו. בסיום, המאמן רן קוז'וך מיהר להרגיע שככל הנראה לא מדובר בפציעה רצינית.
ה"מסתננים" והצפייה בבית חב"ד
המשחק נערך תחת אבטחה גדולה מאוד של 500 שוטרים, כשברקע ההחלטה המקוממת של עיריית אלקמאר (ולא של המועדון) למנוע מאוהדי באר-שבע את האפשרות להגיע למשחק בשל רמת סיכון ביטחוני גבוה - וחשש משחזור אירועי אמסטרדם (לאחר המשחק בין מכבי ת"א לאיאקס). בסופו של דבר מבין עשרות האוהדים שהגיעו להולנד מישראל במטרה לצפות במשחק, בודדים הצליחו לרכוש כרטיסים מספסרים הולנדים ולשבת ביציעים של המקומיים, תוך שהם לא מבליטים את היותם ישראלים.
כעשרים אוהדים אחרים צפו במשחק במשותף בבית חב"ד שבהולנד. מספר מצומצם של בני משפחות השחקנים קיבלו אישור להגיע למשחק כחלק מהמשלחת של המועדון. לפני המשחק נערכה מחוץ לאצטדיון הפגנה של פעילים פרו פלסטינאים, שהתקיימה במתחם מאובטח במטרה למנוע חיכוך בינם ובין האוהדים ההולנדים שהיו בדרך למשחק והתייחסו באדישות לאירוע.
בתוך האיצטדיון האווירה הייתה די ידידותית כלפי אוהדי הפועל באר-שבע הבודדים שהצליחו בכל זאת להיכנס להתמודדות - ולא נרשמה אף תקרית חריגה על כר הדשא וביציעים.
"עצוב שהקהל לא היה פה", סיכם קוז'וך. "הקהל שלנו תמיד דוחף אותנו וחשוב שיהיה איתנו. האווירה הייתה די נוחה. היחס אלינו וכל האירוח היה טוב מאוד. זה חורה באיזשהו מקום שהקהל לא היה איתנו".
הקפטן אופיר מרציאנו, שבעברו שיחק בפיינורד ההולנדית, הוסיף על ההחלטה שקיבלו הרשויות באלקמאר: "לא הרגשתי שהייתה אווירה עוינת. היה משחק כדורגל טוב. אני חושב שלשתי הקבוצות חבל על ההחלטות שהתקבלו לפניו. אני אפילו לא רוצה להגיד שאני יכול להבין אותם כי זה לא נכון, בשביל להבין אותם הם צריכים קודם כל להבין את העובדות ואז לקבל החלטות. אני חושב שהם קיבלו את ההחלטה הזאת כי זאת ההחלטה הקלה. בסוף כדורגל הוא בשביל האוהדים וחבל שהאוהדים שלנו לא יכלו להיות איתנו במסע הזה. בסוף זאת החלטה מאוד עצובה כי מדובר במדינות עם יחסים טובים. מרגיש לי שהעולם הולך למקום לא טוב – בגלל הרבה פייק ניוז. אבל זה משהו שקטונתי מלדבר עליו".
מאמן אלקמאר, רוי אכטלד, נדרש גם הוא להתייחס לסוגיה: "כולם רוצים שיהיו אוהדים ואנחנו מברכים את כל מי שרוצה לבוא. זאת לא החלטה שלנו, אלא של העירייה, המשטרה והפרקליטות - ולנו אין מה לעשות עם זה".
"היריבה הכי חזקה עד כה"
מבחינה מקצועית, בבאר שבע, כאמור, סיכמו את המשחק באכזבה. "בעיקר במחצית הראשונה ניסינו למצוא פתרונות מול האיכות והאינטנסיביות של אלקמאר", אמר מרציאנו. "מדובר ביריבה החזקה ביותר שהתמודדנו מולה העונה באירופה. זאת קבוצה שנראית מאוד מאומנת, יודעת מה היא רוצה, עם הרבה שחקנים בעלי יכולת אישית גבוהה".
"עם הזמן אנחנו גם צריכים לדעת למצוא את הפתרונות ולעשות התאמות כדי גם להביא תוצאות טובות. אני חושב שהיום יכולנו לעשות תוצאה יותר טובה, יכולנו להביא נקודות, אבל אין מה לעשות. נלמד מזה. לפגוש קבוצה כמו אלקמאר זה בעצם תהליך שהוא מאוד חשוב למועדון ולנו כקבוצה. אין לי ספק שעם הזמן גם נביא ניצחונות".
הקשר הצעיר אמיר גנאח, שלפני היציאה לפגרת הנבחרות היה בכושר נהדר שוב לא פתח אתמול. בניגוד למשחק נגד טבריה, הוא אפילו לא עלה כמחליף.