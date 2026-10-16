הקפטן אופיר מרציאנו, שבעברו שיחק בפיינורד ההולנדית, הוסיף על ההחלטה שקיבלו הרשויות באלקמאר: "לא הרגשתי שהייתה אווירה עוינת. היה משחק כדורגל טוב. אני חושב שלשתי הקבוצות חבל על ההחלטות שהתקבלו לפניו. אני אפילו לא רוצה להגיד שאני יכול להבין אותם כי זה לא נכון, בשביל להבין אותם הם צריכים קודם כל להבין את העובדות ואז לקבל החלטות. אני חושב שהם קיבלו את ההחלטה הזאת כי זאת ההחלטה הקלה. בסוף כדורגל הוא בשביל האוהדים וחבל שהאוהדים שלנו לא יכלו להיות איתנו במסע הזה. בסוף זאת החלטה מאוד עצובה כי מדובר במדינות עם יחסים טובים. מרגיש לי שהעולם הולך למקום לא טוב – בגלל הרבה פייק ניוז. אבל זה משהו שקטונתי מלדבר עליו".