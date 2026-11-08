במכבי ת"א מתכוונים להתחזק בלפחות שני זרים במהלך חלון ההעברות בינואר, זאת לאחר התוצאות האחרונות בליגת העל.
הקבוצה, שעשויה לאבד את הפסגה הערב - לאחר המשחק בין הפועל באר-שבע להפועל ת"א (טרנר, 20:30), ניצחה רק בשניים מששת משחקיה האחרונים, כולל ה-2:2 מול מכבי פ"ת, שלשום, בבלומפילד.
מי שצפוי לעזוב עם פתיחת החלון הוא החלוץ יון ניקולאסקו, שברגע האחרון בוטלה העברתו להפועל ר"ג. את מקומו צפוי לתפוס שחקן כנף זר באגף הימני, כשהמטרה להתחזק גם בבלם זר, ככל הנראה על חשבון עלי קמארה, שבכל מקרה לא יישאר עונה נוספת בקריית שלום.
קמארה, שבמשך תקופה מציג יכולת חלשה, הוחלף שלשום לקול שריקות בוז של הקהל. גם ג'יימס טברנייר וגדי קניקובסקי לא מציגים יכולת משכנעת. "לא יכול להיות שנפסיד שש נקודות בתוך חודש", אמרו במועדון. "בקצב הזה לא נוכל לזכות באליפות".