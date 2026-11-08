הקבוצה, שעשויה לאבד את הפסגה הערב - לאחר המשחק בין הפועל באר-שבע להפועל ת"א (טרנר, 20:30), ניצחה רק בשניים מששת משחקיה האחרונים, כולל

הקבוצה, שעשויה לאבד את הפסגה הערב - לאחר המשחק בין הפועל באר-שבע להפועל ת"א (טרנר, 20:30), ניצחה רק בשניים מששת משחקיה האחרונים, כולל