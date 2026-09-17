בעוד שבוע בדיוק תפתח נבחרת ישראל את קמפיין ליגת האומות במסגרת בית 7 בדרג השני. הכחולים-לבנים יתארחו במשחק הראשון אצל אוסטריה (24 בספטמבר), "יארחו" בהונגריה את אירלנד (27 בספטמבר), יפגשו את קוסובו בהונגריה (1 באוקטובר) ואז ישחקו שוב מול אירלנד במשחק שיתקיים גם הוא באצטדיון ניטראלי (4 באוקטובר).

לרגל פתיחת הקמפיין, המאמן הלאומי, רן בן שמעון, דיבר היום (חמישי) במסיבת עיתונאים רשמית, בה הוא התייחס למשחקים, למטרות, לשחקנים שזומנו - וגם לאלה שלא.

גלריה רן בן שמעון ( צילום: עוז מועלם )

בן שמעון התייחס לציפיות מהנבחרת: "ליגת האומות היא מסגרת מאוד חשובה שדרכה אפשר להגיע גם ליורו או לקבל מקום טוב יותר לקראת ההגרלה למוקדמות יורו 2028. המטרה שלנו היא להיות תוצאתיים. ננסה להגיע לאחד משני המקומות הראשונים".

על רצף המשחקים הצפוף והכושר של השחקנים: "עשינו דו"ח על כל שחקן לגבי המצב הרפואי שלו, כמה הוא משחק ומה הכושר שלו. אנחנו חושבים הרבה מאוד גם על מה שקורה מחוץ למגרש ולנסות לתת מנוחה לשחקנים בין המשחקים. התפקיד שלנו הוא להכין את השחקנים ברמה הטובה ביותר".

על דיא סבע: "אנחנו רוצים את השחקנים במצב של מאה אחוז מוכנות. המחשבה היא לא רק איך השחקן משחק, אלא איך הוא תורם לשלם. אני רוצה שחקנים שהראש שלהם נקי. אין לי ספק שלסבע יש מקום בנבחרת מבחינה מקצועית, אבל אם שחקן צריך לחשוב מה יקרה כשהוא יחזור לקבוצה שלו, אני פחות חושב שזה נכון - לכן בשיחה משותפת איתו החלטנו שכרגע הוא לא יגיע. אני חייב להגיד - הדלת פתוחה בפני כל שחקן בעתיד".

על העמדה שבה יתופקד ענאן חלאילי: "הוא שחקן על קו ימין, ואנחנו נשתמש בו בהתאם למה שנצטרך. הוא יהיה 90 אחוז בהתקפה". על מרכז ההגנה: "אני שמח על הזימון של שטייפמן, הוא צעיר שנותן לנו סיבה להיות אופטימיים. לגבי הבלמים, קיימנו שיחות עם כל הבלמים ועשינו מעקב. ברגע שהחלטנו על הסגל - הוא הכי טוב שיכולנו להשיג כדי לסיים במקום גבוה בליגת האומות".

"אנחנו רוצים את השחקנים במצב של מאה אחוז מוכנות" ( צילום: עוז מועלם )

על אלי דסה, שזומן למרות שאין לו קבוצה: "הוא הוכיח לאורך השנים שהוא יודע להתעלות בנבחרת. בלי קשר, אנחנו יודעים שהוא עושה אימונים אישיים ברמה אינטנסיבית. זה נכון שהוא פה גם מסיבות נוספות, אבל בראש ובראשונה מסיבה מקצועית".

על היעדר הביתיות: "לאורך התקופה שלי בנבחרת השתדלתי לא להשתמש בזה כתירוץ, אבל אני לא יכול להסתיר את זה שזה חסר לי. הייתי לא מזמן באירוע האגדות של הנבחרת, ושמעתי איך מתרפקים על המשחקים מול 50 אלף איש באצטדיון ר"ג, אבל לא נשתמש בזה כתירוץ".

לוח המשחקים המלא

אוסטריה - ישראל (24.9, חמישי, 21:45) ישראל - אירלנד (27.9, ראשון, 21:45) ישראל - קוסובו (1.10, חמישי, 21:45) אירלנד - ישראל (4.10, ראשון, 21:45) קוסובו - ישראל (14.11, שבת, 16:00) ישראל - אוסטריה (17.11, שלישי, 21:45)

הנבחרת שתסיים ראשונה תעלה לליגה 1, הנבחרת שתסיים אחרונה תרד לליגה 3, הנבחרת שתסיים שנייה תשחק בפלייאוף עלייה לליגה 1, והנבחרת שתסיים שלישית תשחק בפלייאוף נגד הירידה לליגה 3.

הקמפיינים הקודמים של ישראל בליגת האומות