בבית"ר ירושלים השלימו אמש את עסקת השאלת אורי עזו ממכבי ת"א, ש נחשפה ב-ynet , וכוללת אופציית רכישה בסיום העונה. בבית"ר ירושלים מקווים עכשיו שהקשר בן ה-21 שגדל במכבי ת"א, יממש את הפוטנציאל הגדול שמייחסים לו.

"הוא קיבל את הזדמנות חייו", אמרו בבירה. "זה הזמן שלו להוכיח את עצמו כדי שנרכוש אותו בסיום העונה. הכל תלוי בו. אם הוא רוצה להיות שחקן משמעותי בקבוצה הגדולה בקריירה שלו – זה בידיים שלו".

גלריה יצטרף לאימונים מחר. עזו ( צילום: בית"ר ירושלים )

על פי המתווה שסוכם בין שתי הקבוצות, בית"ר תשלם 100 אלף שקל בעבור השאלתו של הקשר ובסיום העונה יהיו שתי אפשרויות: חובת רכישה ב-900 אלף שקל אם הקשר יהיה מעורב בעשרה שערים. אפשרות שנייה: אם לא ישיג את הנתון מהסעיף הקודם, ההחלטה אם לרכוש את הקשר ב-900 אלף שקל תהיה של בית"ר בלבד. עזו יצטרף מחר לאימון הבכורה שלו בבית וגן.

אחרי ניצחון הבכורה בשבוע שעבר מול בני סכנין, שהגיע אחרי שני הפסדים מול מכבי נתניה והפועל ת"א, בבית"ר ינסו להמשיך את המומנטום במשחק הערב (20:00, בלומפילד) מול מכבי פ"ת. המלאבסים, שפתחו את העונה עם שני ניצחונות (מול קריית שמונה וסכנין), נעצרו במחזור שעבר עם הפסד 2:1 לעירוני טבריה.

רוצים להמשיך לחגוג. שחקני בית"ר מול סכנין ( צילום: עומרי שטיין )