תחושות קשות בהפועל ת"א בעקבות התבוסה אמש (שני) למכבי ת"א בדרבי העירוני . עיקר הביקורת הופנתה כלפי המאמן אליניב ברדה, סתיו טוריאל ודורון ליידנר.

הפועל ת"א, שלא ספגה שער בשלושת המשחקים הראשונים בליגה, ושהוציאה כדור אחד מהרשת במפגש הכפול מול אטאלנטה בפלייאוף הקונפרנס-ליג , קרסה מול הצהובים. "מעבר לכך שההגנה לא הסתדרה במחצית הראשונה, החילופים הלא נכונים של ברדה החזירו אותנו אחורה", אמרו בהפועל. ברדה הסביר: "2:1 או 4:1 זה עדיין אפס נקודות, הימרתי עם חילופים התקפיים והייתי עושה את אותו הדבר בכל מקרה".

גלריה קריסה טוטאלית. שחקני הפועל ת"א בסיום ( צילום: עוז מועלם )

ברדה זעם על טוריאל שאמנם כבש את השוויון הזמני, אבל ספג כרטיס צהוב אחרי הפרובוקציה של אושר דוידה – שהובילה להרחקתו בצהוב שני עוד לפני ההפסקה. "אסור לך להגיב לדברים שלא קשורים אלינו", אמר לו ברדה. "ואז אתה מקבל עוד כרטיס וכל הדרבי משתנה".

דורון ליידנר שפתח את העונה מצוין הציג משחק הגנתי חלש במחצית הראשונה ועלול לאבד את מקומו במשחק הקרוב מול הפועל פ"ת (שישי, בלומפילד, 15:45). היחיד שהציג יכולת משביעת רצון היה רועי אלקוקין. בכל הנוגע ליכולת ההתקפית, האדומים לא צפויים להתחזק עד סגירת החלון בחלוץ נוסף לצדם של עמנואל בואטנג ודניאל דאפה.

לא מצטער על החילופים. ברדה ( צילום: עוז מועלם )

לצד הביקורת הפנימיות נוכח הקריסה של הפועל ת"א, במועדון זעמו על אושר דוידה, יוצא מחלקת הנוער האדומה שחגג בתנועת "פיו פיו" מול שער אוהדי הקבוצה. "הוא מנסה למצוא חן בעיני אוהדי מכבי ת"א ומחקה את ערן זהבי, הוא עשה טעות והסביר מדוע הוא בחיים לא יהיה שחקן משמעותי", אמרו בהפועל. "לבצע תנועת ירי מול אוהדים שדרכם התפתחת, על חיילי צה"ל שנלחמו בעזה ובלבנון, איך הוא לא קיבל אדום? תובע ההתאחדות חייב להעמיד אותו לדין משמעתי".