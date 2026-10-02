ארבעה ימים לאחר התבוסה המשפילה לאירלנד, נבחרת ישראל השיגה אמש (חמישי) נקודה ראשונה בקמפיין ליגת האומות, לאחר ש נפרדה ב-0:0 מקוסובו , בדברצן. ובכל זאת, כשהיא עם נקודה אחת מתוך תשע אפשריות וניצבת במקום האחרון בבית 3 (דרג 2) בסיום סיבוב המשחקים הראשון, קשה לומר שכך תיארו לעצמם קברניטי הכדורגל הישראלי את מחצית הדרך בקמפיין.

"אם לא הצלחנו לנצח את נבחרת המחליפים של קוסובו, שחמישה מהכוכבים שלה לא שיחקו - ואנחנו עם נקודה אחת בלבד, זה אומר הכל", אמרו שם. "הנבחרת רק הלכה אחורה בקמפיין הזה". ביום ראשון, בסרביה, תתארח ישראל אצל אירלנד למשחק שיפתח את הסיבוב השני, בתקווה שמשהו במומנטום ישתנה.

גלריה תסכול התקפי. בן שמעון ( צילום: GEORG HOCHMUTH / APA / AFP )

מעבר למבחן התוצאה, גם הנתונים הסטטיסטיים הציגו עוד משחק חלש של הנבחרת. 10:17 לקוסובו במצבי הבקעה, 25:35 בהתקפות, 45:55 בהחזקת כדור ו-4:5 בקרנות. "גם בסיוטים הכי שחורים לא חלמנו שנהיה עם נקודה אחת בלבד אחרי שלושה משחקים - ונבקיע שער אחד בלבד", אמר אחד משחקני הנבחרת.

יש לציין כי המאבק על שני המקומות הראשונים בבית עדיין פתוח כאשר אוסטריה מוליכה (7 נקודות), קוסובו שנייה (4), אירלנד שלישית (4) וישראל אחרונה (1). במשחק הנוסף בבית אתמול, בדבלין, אירלנד ואוסטריה סיימו ב-2:2, אחרי שהאירים כבר הוליכו 0:2.

צור יפתח גם מול אירלנד

נקודת האור המשמעותית ביותר בנבחרת היה השוער השלישי, אסף צור, שפתח בהרכב והציג משחק שקט ויציב, כולל שלוש הצלות משמעותיות.

מאחורי הקלעים התברר כי דניאל פרץ ביצע בדיקת MRI ואובחן עם קרע בשריר האחורי, כשעמרי גלזר התעורר עם חום ולא יכול היה לפתוח במקומו. ניב אליאסי יגיע לבלגרד לקראת המשחק באירלנד כדי לעבות את הסגל. "צור הוכיח שהוא לא פחות טוב משני השוערים הבכירים בנבחרת", אמרו שם על השוער שצפוי לפתוח גם מול אירלנד.

יכולת מאכזבת. סולומון ( צילום: AP Photo/Luca Bruno )

אחרי שני משחקים שבהם ענאן חלאיילי היה מתוסכל מאוד מהציוות שלו, הוא עלה אמש לשחק בעמדה הטבעית שלו, קיצוני ימני בקו הגנה של חמישה שחקנים - והציג יכולת משופרת, אולם נפצע בדקות הסיום ולא צפוי להיות כשיר למשחק מול אירלנד. את מקומו יתפסו אלי דסה, גיא מזרחי או עילי פיינגולד.