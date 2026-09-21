ההתאחדות לכדורגל הגיבה הערב (שני), לאמירה המקוממת של מאמן נבחרת אירלנד, היימיר הלגרימסון, לקראת צמד המשחקים מול נבחרת ישראל במסגרת ליגת האומות.
"הצלחנו לתרום לעולם בהמון תחומים, כולל מספר מרשים של פרסי נובל", נמסר מההתאחדות. "לצערנו, טרם מצאנו תרופה לטפשות, לבורות ולצביעות כפי שהפגין מאמן נבחרת אירלנד. אנחנו לא משחקים עם בורות, צביעות וטפשות, אלא נגד מי שמייצג אותן כמאמן".
התגובה החריפה הגיעה בעקבות דבריו של הלגרימסון, שאמר במסיבת עיתונאים לקראת חלון הנבחרות: "אמרתי בעבר שאנחנו לא משחקים עם רצח עם, אנחנו משחקים נגד רצח עם. לכן אנחנו משחקים נגד ישראל, אנחנו לא משחקים עם ישראל". המאמן האיסלנדי גם טען כי אינו מבין מדוע אופ"א השעתה את רוסיה מהמפעלים הבינלאומיים, אך לא נקטה צעד דומה נגד ישראל.
דבריו של הלגרימסון מצטרפים ללחץ הכבד המופעל באירלנד בניסיון למנוע את קיום המשחקים. יותר מ-160 אנשי ספורט אירים חתמו על מכתב פתוח שקרא לשחקני הנבחרת לסרב להשתתף בשני המפגשים מול ישראל. את המכתב פרסמה קבוצת "Irish Sport for Palestine", שפנתה לשחקנים וקראה להם "לנצל את הרגע" ו"לעשות את הדבר הנכון".
בין החותמים נמצאים כוכבי רוגבי, ספורטאים אולימפיים, כדורגלני עבר, מתאגרפים וספורטאים פראלימפיים. במכתב נטען כי התאחדות הכדורגל האירית, אופ״א וממשלת אירלנד אכזבו את השחקנים בכך שהעמידו אותם במצב שבו הם נדרשים להתמודד עם שאלת ההשתתפות במשחקים.
למרות הקריאות לחרם, ההתאחדות האירית הבהירה כי הנבחרת תתייצב לשני המשחקים. מנכ״ל ההתאחדות, דייוויד קורל, הסביר כי אירלנד אינה מתכוונת לפעול באופן חד-צדדי, אף שהיא ממשיכה לדרוש מאופ״א להשעות את ישראל מהמפעלים הבינלאומיים.
ישראל ואירלנד ייפגשו ב-27 בספטמבר וב-4 באוקטובר. שני המשחקים לא ייערכו באצטדיונים הביתיים של הנבחרות: המשחק הראשון יתקיים בדברצן שבהונגריה, והשני בבאצ׳קה טופולה שבסרביה, ללא קהל.