"הצלחנו לתרום לעולם בהמון תחומים, כולל מספר מרשים של פרסי נובל", נמסר מההתאחדות. "לצערנו, טרם מצאנו תרופה לטפשות, לבורות ולצביעות כפי שהפגין מאמן נבחרת אירלנד. אנחנו לא משחקים עם בורות, צביעות וטפשות, אלא נגד מי שמייצג אותן כמאמן".

"הצלחנו לתרום לעולם בהמון תחומים, כולל מספר מרשים של פרסי נובל", נמסר מההתאחדות. "לצערנו, טרם מצאנו תרופה לטפשות, לבורות ולצביעות כפי שהפגין מאמן נבחרת אירלנד. אנחנו לא משחקים עם בורות, צביעות וטפשות, אלא נגד מי שמייצג אותן כמאמן".

"הצלחנו לתרום לעולם בהמון תחומים, כולל מספר מרשים של פרסי נובל", נמסר מההתאחדות. "לצערנו, טרם מצאנו תרופה לטפשות, לבורות ולצביעות כפי שהפגין מאמן נבחרת אירלנד. אנחנו לא משחקים עם בורות, צביעות וטפשות, אלא נגד מי שמייצג אותן כמאמן".