בהפועל באר-שבע ניסו לשמור על איפוק אתמול בסיום ה ניצחון 1:2 על סבאח האזרית במשחק הראשון של פלייאוף מוקדמות ליגת האלופות, אפילו שזה היה קשה, לפחות על פי פרץ השמחה ביציעים ובמגרש בשריקת הסיום.

במועדון טוענים שבמקביל לחגיגות, ברור לכולם שמדובר רק בחצי עבודה והחלק הקשה עוד לפניהם - יום שלישי הקרוב בגומלין בבאקו. הפועל באר-שבע אומנם מגיעה ביתרון מינימלי של שער (בדומה ליתרון במשחק הראשון מול הכוכב האדום בסיבוב המוקדם השלישי) אבל מצד שני סבאח הייתה בסיבוב הקודם במצב זהה. היא סיימה את משחקה הראשון נגד אלופת דנמרק אורהוס בהפסד 2:1 בחוץ ובביתה הצליחה להפוך את התוצאה עם ניצחון 0:4, שהקנה לה את הכרטיס לפלייאוף.

גלריה איסט עם שער השוויון מול סבאל ( צילום: ליאור מוסקוביץ, הפועל באר שבע )

באר-שבע צריכה לקוות שגם דפי ההיסטוריה שלה עצמה לא ישוחזרו. בפעם הקודמת שהייתה בשלב הפלייאוף, בקיץ 2017, היא סיימה בניצחון 1:2 את משחקה הביתי נגד מאריבור הסלובנית ויצאה לגומלין עם הרבה אופטימיות. בסלובניה הפסידה באר שבע 0:1 שגרם להדחתה מהמפעל בשל שיטת שערי החוץ שהייתה נהוגה בזמנו. כעת, בכל מקרה, כבר אין חשיבות לשערי חוץ.

הקבוצה נקלעה אתמול לפיגור מוקדם אך שחקניה ידעו להתאושש ולמזלה, צמד החלוצים הזרים שלה: ג'יבון איסט ואיגור זלאטנוביץ' נכנסו לכושר הבקעה בדיוק בזמן מבחינתה. כמו בניצחון בשבוע שעבר בבלגרד, שניהם כבשו שערים ועשו עבור באר שבע את ההבדל. שחקן נוסף שהצטיין היה אליאל פרץ, שנראה שמאז עזיבת קינגס קאנגוואה מוקדם יותר הקיץ הוא הופך למנהיג הקישור ההתקפי. גם השוער אופיר מרציאנו המשיך בתקופה הטובה שלו והציל את קבוצתו מספיגת שער במחצית השנייה. הבלם איתי רוטמן ספג כרטיס צהוב שלישי בקמפיין המוקדמות, אך הוא לא יחמיץ את המשחק הבא שכן בעצם העלייה לשלב הפלייאוף מאפשרת אופ"א לכל שחקן להוריד כרטיס צהוב אחד מהספירה.

יונס מלאדה, שרק בתחילת השבוע הצטרף לקבוצה ממכבי ת"א ומיד המריא עמה למשחק, שותף כמחליף ולקח חלק במהלך שכמעט והוביל לשער שלישי של קבוצתו, אך בעיטה של מחליף אחר, מוחמד אבו-רומי, לא מצאה את הרשת.

זלאטנוביץ' עם המהפך ( צילום: ליאור מוסקוביץ, הפועל באר שבע )

"מדובר באושר גדול אבל זו רק חצי הדרך", אמר בסיום המאמן רן קוז'וך. "אני באמת שמח. זה אושר שמגיע להם. סבאח קבוצת מעברים טובה, וטעינו בשער הראשון שהם כבשו – ושילמנו על זה. נצטרך להיות מדויקים כדי להעפיל לשלב הבא. הם מאומנים מאוד לרגעים האלה. השחקנים הראו בעיקר אופי אבל גם הרבה הבנה לגבי איזה כדורגל אנחנו צריכים לשחק. שאפו לאוהדים שהגיעו. מקווה שככל שיעבור הזמן נעלה בכמויות ונרגיש את טרנר פה. אנחנו צריכים אותם איתנו.

"ננסה לעשות שהגומלין יראה אותו דבר. אנחנו הולכים ומתקרבים בצעדי ענק אבל יש עוד עבודה. מגיע לנו לחגוג. לא רוצה להוריד. מגיע לשחקנים לחגוג. יודע שהם בוגרים ומחרתיים ידעו להתחיל הכל מחדש".

זלאטנוביץ', שכאמור, כבש את שער הניצחון, הוסיף: "אני לא גיבור המשחק. שיחקנו נהדר והתוצאה חשובה. זה השער החשוב בקריירה שלי אבל מקווה שאכבוש עוד חשובים יותר. ברור שמאז שאני ילד שראיתי בטלוויזיה ליגת האלופות אני חולם להגיע לשם - ועכשיו אני במרחק 90 דקות. אעשה את הכל כדי שנהיה שם. קשה מאוד לשחק מחוץ לישראל בלי האווירה בטרנר אבל אני מודה לאוהדים שלנו שתמכו בנו מהרגע הראשון ועד האחרון".

גיא מזרחי: "זה אחד הניצחונות הגדולים והחשובים שלנו, אבל אם לא נעשה את העבודה בשבוע הבא, אז כאילו לא עשינו כלום. ספגנו גול מוקדם אבל לא נכנסו לפאניקה - בזכות הקהל, אנחנו אוהבים אותם. סבאח לא הפתיעה אותי. ידענו שהם מסוכנים ממושמעים ומהירים מאוד מקדימה, והם הביכו אותנו פעם או פעמיים. נצטרך ללמוד מזה ולהיות יותר מרוכזים. הקהל עזר לנו מאוד לא להיכנס לפאניקה. אנחנו אוהבים אותם. אני חולם על הרבה דברים עכשיו, בעזרת ה' גם נגשים אותם".

מרציאנו: "ציונים ניתן בסוף. למרות הקושי מצאנו את הדרך לעשות את זה - ואני שמח על כך. כולנו עשינו משחק מדהים. אני שנה רביעית כאן ולדעתי עברנו תהליך מאוד יפה יחד. מגיע לנו ההישגים שעשינו בעבר ונשיג בעתיד. מקווה שנמשיך בזה בשבוע הבא. אנחנו עושים את המקסימום לייצג את המועדון, האוהדים ואת מדינת ישראל".