למרות ההיערכות המשטרתית, הדרבי התל-אביבי הערב (שני) שוב נעצר בסמוך לפתיחתו בעקבות אבוקות שהדליקו אוהדים משני צדי המגרש. בשל העשן הסמיך, החליט השופט דוד פוקסמן על עצירה זמנית של המשחק. בנוסף לאבוקות, אוהדים הדליקו זיקוקים ורימוני עשן. במהלך הדקה השביעית המשחק חודש.
עוד לפני שריקת הפתיחה, נעצר אוהד בן 15 בשל הדלקת אבוקה בסמוך לאצטדיון ביפו, ברחוב שדרות ירושלים.
כזכור, לפני כשנה הדרבי התל אביבי הופסק עם פתיחתו בגלל הדלקת אמצעי פירוטכניקה ביציעי אוהדי שתי הקבוצות, שאף השליכו אבוקות לכר הדשא. חלק מהאבוקות פגעו בשוטרים ובאזרחים, מה שהוביל את המשטרה להכריז כי הדרבי לא יתקיים.
מכבי ת"א מארחת הערב את הפועל ת"א במסגרת המחזור הרביעי בליגת העל, למפגש בין שתי המוליכות. הצהובים מגיעים עם תשע נקודות מתשע אפשריות ו-12 שערי זכות, ואילו האדומים עם שבע נקודות וללא שער חובה. ניצחון של הפועל יעלה אותה לפסגה על חשבון היריבה העירונית.