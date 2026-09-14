למרות ההיערכות המשטרתית, הדרבי התל-אביבי הערב (שני) שוב נעצר בסמוך לפתיחתו בעקבות אבוקות שהדליקו אוהדים משני צדי המגרש. בשל העשן הסמיך, החליט השופט דוד פוקסמן על עצירה זמנית של המשחק. בנוסף לאבוקות, אוהדים הדליקו זיקוקים ורימוני עשן. במהלך הדקה השביעית המשחק חודש.

למרות ההיערכות המשטרתית, הדרבי התל-אביבי הערב (שני) שוב נעצר בסמוך לפתיחתו בעקבות אבוקות שהדליקו אוהדים משני צדי המגרש. בשל העשן הסמיך, החליט השופט דוד פוקסמן על עצירה זמנית של המשחק. בנוסף לאבוקות, אוהדים הדליקו זיקוקים ורימוני עשן. במהלך הדקה השביעית המשחק חודש.

למרות ההיערכות המשטרתית, הדרבי התל-אביבי הערב (שני) שוב נעצר בסמוך לפתיחתו בעקבות אבוקות שהדליקו אוהדים משני צדי המגרש. בשל העשן הסמיך, החליט השופט דוד פוקסמן על עצירה זמנית של המשחק. בנוסף לאבוקות, אוהדים הדליקו זיקוקים ורימוני עשן. במהלך הדקה השביעית המשחק חודש.

כזכור, לפני כשנה הדרבי התל אביבי הופסק עם פתיחתו בגלל הדלקת אמצעי פירוטכניקה ביציעי אוהדי שתי הקבוצות, שאף השליכו אבוקות לכר הדשא. חלק מהאבוקות פגעו בשוטרים ובאזרחים, מה שהוביל את המשטרה להכריז כי הדרבי לא יתקיים.

כזכור, לפני כשנה הדרבי התל אביבי הופסק עם פתיחתו בגלל הדלקת אמצעי פירוטכניקה ביציעי אוהדי שתי הקבוצות, שאף השליכו אבוקות לכר הדשא. חלק מהאבוקות פגעו בשוטרים ובאזרחים, מה שהוביל את המשטרה להכריז כי הדרבי לא יתקיים.

כזכור, לפני כשנה הדרבי התל אביבי הופסק עם פתיחתו בגלל הדלקת אמצעי פירוטכניקה ביציעי אוהדי שתי הקבוצות, שאף השליכו אבוקות לכר הדשא. חלק מהאבוקות פגעו בשוטרים ובאזרחים, מה שהוביל את המשטרה להכריז כי הדרבי לא יתקיים.