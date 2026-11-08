הפועל ת"א טיפסה הערב (ראשון) אל פסגת טבלת ליגת העל אחרי 0:1 יוקרתי על הפועל באר-שבע בטרנר . שער של רועי אלקוקין בתוספת הזמן (90+1) שלח את האדומים מת"א למקום הראשון על חשבון מכבי ת"א - שם הם ישהו לפחות עד סיום פגרת הנבחרות בסוף חודש נובמבר.

"היה משחק ברמה גבוהה טקטית מצד שתי הקבוצות, די שוויוני", אמר בסיום המאמן המנצח, אליניב ברדה. "במחצית השנייה המומנטום היה בצד של באר-שבע. אחרי שהגבנו לזה, המשחק חזר להיות שקול.

גלריה "בסוף זה שלוש נקודות". ברדה ( צילום: עוז מועלם )

"שמח שניצחנו בזכות שער במעבר. בדרך נצטרך להמשיך באותה גישה גם מול הגדולות וגם מול הקטנות. כיף לנצח משחקי עונה, אבל בסוף זה רק שלוש נקודות. הלוואי שנרוץ לאליפות, אנחנו מחזור 10 וזה לא יגרום לנו להתבלבל".

גיבור המשחק, רועי אלקוקין: "אופוריה מטורפת, אין תחושה כזו בעולם. ניצחנו במקום סופר קשה, יריבה סופר קשה. תמיד רוצים לנצח אבל צריך לזכור שרק לפני שנתיים עלינו ליגה. אם נרוץ ככה בהמשך, נוכל לומר שאנחנו רצים לאליפות, אבל עוד מוקדם".

אלקוקין חוגג עם האוהדים בסיום ( צילום: עוז מועלם )

"יוצא מאוכזב". קוז'וך ( צילום: עוז מועלם )