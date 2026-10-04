נבחרת ישראל סיימה הערב (ראשון) ב-1:1 מול אירלנד במשחק הטעון בין שתי הנבחרות בליגת האומות, תוצאה שמשאירה את הכחולים-לבנים בחיים במאבק על המקום השני בבית - אבל גם סיבכה אותם מאוד בתחתית. ישראל נותרה עם שתי נקודות בלבד ובמקום האחרון בבית, והיא נותרה בסכנה ממשית של ירידה לדרג ג'.
לישראל נותרו שני משחקים בלבד, מול קוסובו (חוץ) ואוסטריה (בית), והיא תצטרך להשיג תוצאות טובות בשניהם כדי להימנע מהמקום האחרון ומירידת דרג. במקביל, הכחולים-לבנים עדיין יכולים לחלום על המקום השני, אך בתרחיש הריאלי הם יצטרכו לנצח בשני המשחקים שנותרו ולקוות למעידות של אירלנד וקוסובו.
המשמעות של המקום הראשון, במקרה כמעט בלתי אפשרי, או השני אינה רק יוקרתית. סיום במקום השני עשוי לסייע לישראל לקראת הגרלת מוקדמות היורו, כאשר הנבחרת צפויה להיות משובצת בדרג 2. לעומת זאת, סיום במקום השלישי או הרביעי עלול להציב אותה בדרג 3, ולהגדיל את הסיכוי לקבל בית קשה יותר במוקדמות.
טבלת הבית
אוסטריה - 8 נקודות קוסובו - 5 נקודות אירלנד - 5 נקודות ישראל - 2 נקודות
מה נשאר לכל אחת?
אוסטריה: אירלנד (בית), ישראל (חוץ) קוסובו: ישראל (בית), אירלנד (חוץ) אירלנד: אוסטריה (חוץ), קוסובו (בית) ישראל: קוסובו (חוץ), אוסטריה (בית)