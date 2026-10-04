במשחק הטעון בין שתי הנבחרות בליגת האומות, תוצאה שמשאירה את הכחולים-לבנים בחיים במאבק על המקום השני בבית - אבל גם סיבכה אותם מאוד בתחתית. ישראל נותרה עם שתי נקודות בלבד ובמקום האחרון בבית, והיא נותרה בסכנה ממשית של ירידה לדרג ג'.

במשחק הטעון בין שתי הנבחרות בליגת האומות, תוצאה שמשאירה את הכחולים-לבנים בחיים במאבק על המקום השני בבית - אבל גם סיבכה אותם מאוד בתחתית. ישראל נותרה עם שתי נקודות בלבד ובמקום האחרון בבית, והיא נותרה בסכנה ממשית של ירידה לדרג ג'.

לישראל נותרו שני משחקים בלבד, מול קוסובו (חוץ) ואוסטריה (בית), והיא תצטרך להשיג תוצאות טובות בשניהם כדי להימנע מהמקום האחרון ומירידת דרג. במקביל, הכחולים-לבנים עדיין יכולים לחלום על המקום השני, אך בתרחיש הריאלי הם יצטרכו לנצח בשני המשחקים שנותרו ולקוות למעידות של אירלנד וקוסובו.

לישראל נותרו שני משחקים בלבד, מול קוסובו (חוץ) ואוסטריה (בית), והיא תצטרך להשיג תוצאות טובות בשניהם כדי להימנע מהמקום האחרון ומירידת דרג. במקביל, הכחולים-לבנים עדיין יכולים לחלום על המקום השני, אך בתרחיש הריאלי הם יצטרכו לנצח בשני המשחקים שנותרו ולקוות למעידות של אירלנד וקוסובו.

לישראל נותרו שני משחקים בלבד, מול קוסובו (חוץ) ואוסטריה (בית), והיא תצטרך להשיג תוצאות טובות בשניהם כדי להימנע מהמקום האחרון ומירידת דרג. במקביל, הכחולים-לבנים עדיין יכולים לחלום על המקום השני, אך בתרחיש הריאלי הם יצטרכו לנצח בשני המשחקים שנותרו ולקוות למעידות של אירלנד וקוסובו.