, שסגר את הגולל על תקוות הפלייאוף של הכחולים-לבנים, שנעלו את בית 7 במקום השלישי. המאמן גיא לוזון כבר הודיע שיסיים את תפקידו עם סיום הקמפיין, ומי שצפוי לתפוס את מקומו הוא מאמן נבחרת הנוער, אופיר חיים.

, שסגר את הגולל על תקוות הפלייאוף של הכחולים-לבנים, שנעלו את בית 7 במקום השלישי. המאמן גיא לוזון כבר הודיע שיסיים את תפקידו עם סיום הקמפיין, ומי שצפוי לתפוס את מקומו הוא מאמן נבחרת הנוער, אופיר חיים.

, יו"ר ההתאחדות שינו זוארץ הבטיח במאי 2025 לחיים כי הוא יקבל את התפקיד כחלק ממדיניות הקידום של מאמנים מצליחים מתוך המערכת. אלון חזן עבר מסלול דומה כשהתקדם מנבחרת הנערים לצעירה ולאחר מכן לבוגרת.

, יו"ר ההתאחדות שינו זוארץ הבטיח במאי 2025 לחיים כי הוא יקבל את התפקיד כחלק ממדיניות הקידום של מאמנים מצליחים מתוך המערכת. אלון חזן עבר מסלול דומה כשהתקדם מנבחרת הנערים לצעירה ולאחר מכן לבוגרת.

חוזהו של לוזון חודש לפני כשנה למרות הכישלונות בטורניר האולימפי בפריז (נקודה אחת בלבד) ובמוקדמות יורו הצעירות (3 נקודות בעשרה משחקים) בגלל שתי סיבות עיקריות: ההגעה לחצי גמר היורו הקודם והאחריות שלקחה על עצמה ההתאחדות בהעברת שחקנים מהנבחרת הצעירה לבוגרת ולנוער.

חוזהו של לוזון חודש לפני כשנה למרות הכישלונות בטורניר האולימפי בפריז (נקודה אחת בלבד) ובמוקדמות יורו הצעירות (3 נקודות בעשרה משחקים) בגלל שתי סיבות עיקריות: ההגעה לחצי גמר היורו הקודם והאחריות שלקחה על עצמה ההתאחדות בהעברת שחקנים מהנבחרת הצעירה לבוגרת ולנוער.

חוזהו של לוזון חודש לפני כשנה למרות הכישלונות בטורניר האולימפי בפריז (נקודה אחת בלבד) ובמוקדמות יורו הצעירות (3 נקודות בעשרה משחקים) בגלל שתי סיבות עיקריות: ההגעה לחצי גמר היורו הקודם והאחריות שלקחה על עצמה ההתאחדות בהעברת שחקנים מהנבחרת הצעירה לבוגרת ולנוער.