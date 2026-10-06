הנבחרת הצעירה נעלה הערב (שלישי) את קמפיין מוקדמות יורו 2026 אחרי 1:1 מאכזב נגד נורבגיה, שסגר את הגולל על תקוות הפלייאוף של הכחולים-לבנים, שנעלו את בית 7 במקום השלישי. המאמן גיא לוזון כבר הודיע שיסיים את תפקידו עם סיום הקמפיין, ומי שצפוי לתפוס את מקומו הוא מאמן נבחרת הנוער, אופיר חיים.
כפי שפורסם ב-ynet, יו"ר ההתאחדות שינו זוארץ הבטיח במאי 2025 לחיים כי הוא יקבל את התפקיד כחלק ממדיניות הקידום של מאמנים מצליחים מתוך המערכת. אלון חזן עבר מסלול דומה כשהתקדם מנבחרת הנערים לצעירה ולאחר מכן לבוגרת.
חוזהו של לוזון חודש לפני כשנה למרות הכישלונות בטורניר האולימפי בפריז (נקודה אחת בלבד) ובמוקדמות יורו הצעירות (3 נקודות בעשרה משחקים) בגלל שתי סיבות עיקריות: ההגעה לחצי גמר היורו הקודם והאחריות שלקחה על עצמה ההתאחדות בהעברת שחקנים מהנבחרת הצעירה לבוגרת ולנוער.
יחד עם זאת, הוחלט להגביל את הקדנציה הנוכחית לשנה אחת בלבד, והמאמן עצמו אף הודיע כי יפנה את מקומו עם סיום הקמפיין. עכשיו, לאחר סיום קמפיין המוקדמות, לוזון יפנה את מקומו לחיים, שהוביל את נבחרת הנוער למקום השלישי במונדיאליטו ולארבע עליות ברציפות לשלב העילית של מוקדמות היורו.