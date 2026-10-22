פורטלנד טרייל בלייזרס והכוכב שלה דני אבדיה פתחו הבוקר (בין רביעי לחמישי) את עונת ה-NBA בסטייל עם 83:124 נגד פיניקס, ששימשה תפאורה בבכורה המחודשת והלוהטת של דמיאן לילארד במודה סנטר. הישראלי, שהיה בספק להתמודדות בשל פציעה בקרסול, פתח בחמישייה וסיים עם דאבל-דאבל נהדר של 18 נקודות (7 מ-16 מהשדה, 2 מ-4 מהשלוש, 2 מ-4 מהעונשין), 10 ריבאונדים, 4 אסיסטים, 2 חטיפות ומדד 25+ ב-23 דקות.
השליטה הטוטלית של פורטלנד באה לידי ביטוי כבר מהרגע הראשון עם 0:21 מטורף - הריצה הגדולה ביותר בפתיחת משחק ב-NBA ב-25 העונות האחרונות. המאמן מייקה נורי, שרשם מצדו בכורה על הקווים ב-NBA, ראה את החבורה שלו נועלת רבע ראשון עם 12:43 היסטרי שלא השאיר ספק לגבי הכיוון של ההתמודדות.
"הבלייזרס פשוט הטביעו את הסאנס", נכתב בבלייזרס אדג'. "יש משחקים שאתה מנצח, ויש משחקים שאתה... פשוט מפרק את היריב", כתב ג'ו פרימן מאורגון לייב. "פורטלנד הביסה את פיניקס בפתיחת עונה היסטורית. האוהדים שהגיעו למודה סנטר זכו במופע מחשמל וחונק כבר מהפתיחה, שהמחיש את התקרה הגבוהה של הקבוצה העמוקה והמהנה הזאת. פורטלנד פשוט השפילה את פיניקס כבר מהכדור הראשון".
מטבע הדברים, הדגש בארה"ב היה על החזרה של לילארד, לצד הבכורה של ג'ה מוראנט (14 נקודות ו-8 אסיסטים). "לילארד סיפק השראה. מוראנט הדהים. אבדיה לחץ על דוושת הטורבו. קמארה היה העוגן ההגנתי וקלע שלשות. סידי סיסוקו עשה את כל העבודה השחורה. קלינגן ורוברט וויליאמס השלישי שלטו בצבע. העומק, האיזון והרבגוניות של הבלייזרס היו במלוא הדרם".
"אני חושב שזה היה משמח עבורי שהקהל הריע לי עוד לפני שקיבלתי את פני הקהל לפני ההמנון", אמר לילארד בסיום לאחר שפתח את הערב בנאום חזרה מרגש. "הקשר ביני ובין האוהדים שלנו בעיר פורטלנד הוא מיוחד". מוראנט הוסיף על הכוכב החוזר: "מהרגע הראשון שהוא עלה למגרש, הנאום הקטן שלו. זה היה מטורף, זה הכניס את כולנו למשחק. מבחינתי לשחק ככה אחרי 18 חודשים בחוץ זה דבר מדהים".
בכורה נוספת, כאמור, הייתה של המאמן נורי. "בהתחלה שאלתי את לילארד האם מחיאות הכפיים היו בשבילו או בשבילי?", התחיל בחצי חיוך. "בחלומותיי הפרועים ביותר לא חשבתי שנפתח כמו שפתחנו, שנשחק כל כך טוב כמו ששיחקנו, וננצח בהפרש כזה. זה עלה על כל הציפיות".
בעוד יומיים (בלילה בין שישי לשבת, 05:00) פורטלנד ואבדיה ינסו לשמור על המומנטום במשחק חוץ מול סקרמנטו בדרבי הישראלי נגד עמנואל שארפ, שקלע בבכורה ב-NBA הלילה 8 נקודות (3 מ-6 מהשדה) ב-17 דקות בתבוסה 121:96 ללוס אנג'לס קליפרס באינטואיט דום.