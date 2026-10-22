השליטה הטוטלית של פורטלנד באה לידי ביטוי כבר מהרגע הראשון עם 0:21 מטורף - הריצה הגדולה ביותר בפתיחת משחק ב-NBA ב-25 העונות האחרונות. המאמן מייקה נורי, שרשם מצדו בכורה על הקווים ב-NBA, ראה את החבורה שלו נועלת רבע ראשון עם 12:43 היסטרי שלא השאיר ספק לגבי הכיוון של ההתמודדות.

השליטה הטוטלית של פורטלנד באה לידי ביטוי כבר מהרגע הראשון עם 0:21 מטורף - הריצה הגדולה ביותר בפתיחת משחק ב-NBA ב-25 העונות האחרונות. המאמן מייקה נורי, שרשם מצדו בכורה על הקווים ב-NBA, ראה את החבורה שלו נועלת רבע ראשון עם 12:43 היסטרי שלא השאיר ספק לגבי הכיוון של ההתמודדות.

השליטה הטוטלית של פורטלנד באה לידי ביטוי כבר מהרגע הראשון עם 0:21 מטורף - הריצה הגדולה ביותר בפתיחת משחק ב-NBA ב-25 העונות האחרונות. המאמן מייקה נורי, שרשם מצדו בכורה על הקווים ב-NBA, ראה את החבורה שלו נועלת רבע ראשון עם 12:43 היסטרי שלא השאיר ספק לגבי הכיוון של ההתמודדות.

"הבלייזרס פשוט הטביעו את הסאנס", נכתב בבלייזרס אדג'. "יש משחקים שאתה מנצח, ויש משחקים שאתה... פשוט מפרק את היריב", כתב ג'ו פרימן מאורגון לייב. "פורטלנד הביסה את פיניקס בפתיחת עונה היסטורית. האוהדים שהגיעו למודה סנטר זכו במופע מחשמל וחונק כבר מהפתיחה, שהמחיש את התקרה הגבוהה של הקבוצה העמוקה והמהנה הזאת. פורטלנד פשוט השפילה את פיניקס כבר מהכדור הראשון".

"הבלייזרס פשוט הטביעו את הסאנס", נכתב בבלייזרס אדג'. "יש משחקים שאתה מנצח, ויש משחקים שאתה... פשוט מפרק את היריב", כתב ג'ו פרימן מאורגון לייב. "פורטלנד הביסה את פיניקס בפתיחת עונה היסטורית. האוהדים שהגיעו למודה סנטר זכו במופע מחשמל וחונק כבר מהפתיחה, שהמחיש את התקרה הגבוהה של הקבוצה העמוקה והמהנה הזאת. פורטלנד פשוט השפילה את פיניקס כבר מהכדור הראשון".

"הבלייזרס פשוט הטביעו את הסאנס", נכתב בבלייזרס אדג'. "יש משחקים שאתה מנצח, ויש משחקים שאתה... פשוט מפרק את היריב", כתב ג'ו פרימן מאורגון לייב. "פורטלנד הביסה את פיניקס בפתיחת עונה היסטורית. האוהדים שהגיעו למודה סנטר זכו במופע מחשמל וחונק כבר מהפתיחה, שהמחיש את התקרה הגבוהה של הקבוצה העמוקה והמהנה הזאת. פורטלנד פשוט השפילה את פיניקס כבר מהכדור הראשון".

מטבע הדברים, הדגש בארה"ב היה על החזרה של לילארד, לצד הבכורה של ג'ה מוראנט (14 נקודות ו-8 אסיסטים). "לילארד סיפק השראה. מוראנט הדהים. אבדיה לחץ על דוושת הטורבו. קמארה היה העוגן ההגנתי וקלע שלשות. סידי סיסוקו עשה את כל העבודה השחורה. קלינגן ורוברט וויליאמס השלישי שלטו בצבע. העומק, האיזון והרבגוניות של הבלייזרס היו במלוא הדרם".

מטבע הדברים, הדגש בארה"ב היה על החזרה של לילארד, לצד הבכורה של ג'ה מוראנט (14 נקודות ו-8 אסיסטים). "לילארד סיפק השראה. מוראנט הדהים. אבדיה לחץ על דוושת הטורבו. קמארה היה העוגן ההגנתי וקלע שלשות. סידי סיסוקו עשה את כל העבודה השחורה. קלינגן ורוברט וויליאמס השלישי שלטו בצבע. העומק, האיזון והרבגוניות של הבלייזרס היו במלוא הדרם".

מטבע הדברים, הדגש בארה"ב היה על החזרה של לילארד, לצד הבכורה של ג'ה מוראנט (14 נקודות ו-8 אסיסטים). "לילארד סיפק השראה. מוראנט הדהים. אבדיה לחץ על דוושת הטורבו. קמארה היה העוגן ההגנתי וקלע שלשות. סידי סיסוקו עשה את כל העבודה השחורה. קלינגן ורוברט וויליאמס השלישי שלטו בצבע. העומק, האיזון והרבגוניות של הבלייזרס היו במלוא הדרם".