ג'ונטיי פורטר הורחק לצמיתות מה-NBA בעקבות פרשת ההימורים שבה היה מעורב. בריאיון למגזין "ניו יורקר" סיפר אקס ממפיס גריזליס וטורונטו ראפטורס כי הגיע לנקודת שפל לאחר שהורחק מהליגה.
"הלכתי כמה פעמים למטווח כדי לפרוק מתחים", שיתף הרכז. "באחד המקרים - אני אפילו לא חושב שאשתי יודעת על זה - הצמדתי את האקדח לראש שלי. פשוט בכיתי ואמרתי לעצמי: 'אני לא יכול לעשות את זה יותר'. חשבתי שאשתי עומדת לעזוב אותי. לא רציתי לחיות".
"הדבר היחיד שהחזיק אותי", המשיך פורטר. "היה האמונה שלי באלוהים והבן שעמד להיוולד לי. אמרתי לעצמי: 'אני חייב לפגוש אותו. אני לא יכול לעזוב את העולם הזה בלי לפגוש אותו".
באפריל 2024 הודיעה ה-NBA רשמית על הרחקתו של פורטר לצמיתות לאחר שהשחקן הפר מספר סעיפים בתקנון הליגה: הוא העביר למהמרים מידע רפואי חסוי על מצבו, פעל כדי לצאת מוקדם ממשחקים במטרה להשפיע על הימורי שחקנים, ואף הימר על משחקי NBA.
בעקבות הרחקתו כתב אדם סילבר, קומישינר ה-NBA: "אין דבר חשוב יותר משמירה על היושרה של משחקי ה-NBA עבור האוהדים, הקבוצות וכל מי שמעורב בספורט שלנו. לכן, ההפרות הבוטות של כללי ההימורים שביצע ג'ונתי פורטר נענות בעונש החמור ביותר".
בכתבה שפרסם ניק בררדיני ב"ניו יורקר", העריך פורטר כי לאורך חייו ביצע הימורים בהיקף מצטבר מדהים של כחצי מיליארד דולר, חלקם דרך בתי קזינו מקוונים ואתרי הימורים. מאז הרחקתו משחק פורטר בסיאטל סופרהוקס מליגת ה-USBL.