"הלכתי כמה פעמים למטווח כדי לפרוק מתחים", שיתף הרכז. "באחד המקרים - אני אפילו לא חושב שאשתי יודעת על זה - הצמדתי את האקדח לראש שלי. פשוט בכיתי ואמרתי לעצמי: 'אני לא יכול לעשות את זה יותר'. חשבתי שאשתי עומדת לעזוב אותי. לא רציתי לחיות".