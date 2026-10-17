לפני קצת פחות משבוע פורטלנד גברה על גולדן סטייט במודה סנטר במשחק הכנה. הלילה (בין שישי לשבת) הגיעה הנקמה של הווריורס. הפעם עם כל הכוכבים בסגל, סטף קרי ושות' השיגו 118:28 על הבלייזרס במשחק קדם העונה האחרון של שתי הקבוצות, רגע לפני שעונת ה-NBA יוצאת לדרך.
כמו בכל משחקי האימון, המאמנים העניקו כמות מוגבלת של דקות לכוכבים הגדולים. דני אבדיה, למשל, שותף ל-23 דקות וסיים ערב פושר במונחים שלו עם 12 נקודות (5 מ-15 מהשדה, 0 מ-4 לשלוש, 2 מ- 2 מהקו), 4 ריבאונדים, 3 אסיסטים ושתי חטיפות.
הווריורס שלטו כמעט מהרגע הראשון. את הרבע הראשון סיימו ביתרון 25:36, פער שנשמר גם עד ההפסקה (58:67). ברבע השלישי שוב פתחו מבערים ול-12 הדקות האחרונות עלו כשהם מוליכים ב-13 הפרש. הבלייזרס עוד עשו קולות חזרה ברבע האחרון, אבל סל של אל.ג'יי קרייר קבע 112:123, שלוש דקות לבאזר, וסגר עניין.
סטף קרי, איך לא, הוליך את קלעי גולדן סטייט (2:4 בהכנה) עם 20 נקודות, אבל רק 3 מ-11 מחוץ לקשת. יקסל לנדבורג וברנדין פודזיימסקי הוסיפו 17 כ"א ואל הורפורד הוותיק תרם 15 מהספסל. דמיאן לילארד בלט אצל הבלייזרס עם 23 נקודות, כולל 13 מ-13 מקו העונשין. ג'ה מוראנט, שקצת אכזב בקדם העונה, סיים הפעם עם 19 נקודות ב-8 מ-10 מהשדה.
פורטלנד תפתח את עונת 2026/27 בלילה שבין רביעי לחמישי, במשחק ביתי מול פיניקס, כשאבדיה, כידוע, ממשיך לבסס את מעמדו ב-NBA ונחשב לכוכב הגדול של הקבוצה.
גם אצל כלי התקשורת בארה"ב לאורך הקיץ אבדיה דורג הכי גבוה מבין שחקני הבלייזרס ברשימת השחקנים הטובים בליגה באתר CBS, למשל, דורג בשבוע שעבר במקום ה-27 אחרי שבעונה שעברה שובץ "רק" במקום ה-76. בכך הוא השלים קפיצה של 49 מקומות, בהמשך לדירוגו הקיץ במקום ה-27 ברשימת ESPN ובמקום ה-38 בדירוג של "הופסהייפ".