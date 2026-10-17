. הלילה (בין שישי לשבת) הגיעה הנקמה של הווריורס. הפעם עם כל הכוכבים בסגל, סטף קרי ושות' השיגו 118:28 על הבלייזרס במשחק קדם העונה האחרון של שתי הקבוצות, רגע לפני שעונת ה-NBA יוצאת לדרך.

. הלילה (בין שישי לשבת) הגיעה הנקמה של הווריורס. הפעם עם כל הכוכבים בסגל, סטף קרי ושות' השיגו 118:28 על הבלייזרס במשחק קדם העונה האחרון של שתי הקבוצות, רגע לפני שעונת ה-NBA יוצאת לדרך.

הווריורס שלטו כמעט מהרגע הראשון. את הרבע הראשון סיימו ביתרון 25:36, פער שנשמר גם עד ההפסקה (58:67). ברבע השלישי שוב פתחו מבערים ול-12 הדקות האחרונות עלו כשהם מוליכים ב-13 הפרש. הבלייזרס עוד עשו קולות חזרה ברבע האחרון, אבל סל של אל.ג'יי קרייר קבע 112:123, שלוש דקות לבאזר, וסגר עניין.

הווריורס שלטו כמעט מהרגע הראשון. את הרבע הראשון סיימו ביתרון 25:36, פער שנשמר גם עד ההפסקה (58:67). ברבע השלישי שוב פתחו מבערים ול-12 הדקות האחרונות עלו כשהם מוליכים ב-13 הפרש. הבלייזרס עוד עשו קולות חזרה ברבע האחרון, אבל סל של אל.ג'יי קרייר קבע 112:123, שלוש דקות לבאזר, וסגר עניין.

הווריורס שלטו כמעט מהרגע הראשון. את הרבע הראשון סיימו ביתרון 25:36, פער שנשמר גם עד ההפסקה (58:67). ברבע השלישי שוב פתחו מבערים ול-12 הדקות האחרונות עלו כשהם מוליכים ב-13 הפרש. הבלייזרס עוד עשו קולות חזרה ברבע האחרון, אבל סל של אל.ג'יי קרייר קבע 112:123, שלוש דקות לבאזר, וסגר עניין.