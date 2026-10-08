דני אבדיה פתח הבוקר (חמישי) את קדם העונה עם הופעה מרשימה, כשהוביל את פורטלנד לניצחון 118:123 על גולדן סטייט . הישראלי הוליך את קלעי הקבוצה עם 23 נקודות ועשה זאת בשלושה רבעים בלבד. אלא שמספר שעות קודם לכן, שמו של אבדיה עלה לדיון סוער בפודקאסט "Gil's Arena" של כוכב העבר גילברט ארינאס - ושם הוא ספג ביקורת מפתיעה, לפחות בתחילת הדיון.

בפאנל, שבו השתתף גם כוכב העבר בארון דייויס, דנו באריכות בפורטלנד המתחדשת ובשלישיית הכוכבים שלה: דמיאן לילארד, ג'ה מוראנט ואבדיה. כשהשיחה הגיעה לפורוורד הישראלי, ארינאס טען כי הוא נמצא במעמד נמוך יותר משל הכוכבים האחרים בסגל. "יש כמה שחקנים שמעמדם גבוה משלך כשנכנסים לעונה", אמר ארינאס, ובהמשך אף הגדיר את אבדיה כ"החוליה החלשה" בקבוצה.

גלריה אבדיה בדרך לעוד שתי נקודות, היום מול גולדן סטייט ( צילום: Soobum Im / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

ארינאס הסביר את טענתו בהתייחס לעונה האחרונה של אבדיה: "העונה שהייתה לו? מוראנט ולילארד היו מקבלים שריקות בוז על עונה כזו. אומרים על 'דיים' שהוא גמור עם עונה של 24/7/7. בבאקס הוא עשה 25/7 ואתם אמרתם שכבר אין לו את זה יותר". לאחר מכן הוסיף: "עכשיו יש לך גם את ג'ה מוראנט. אז אתה (דני) החוליה החלשה במובן של מה שקורה אצלנו".

אלא שבשלב הזה בארון דייויס עצר אותו והציג עמדה שונה לחלוטין. "אני חושב שאבדיה הוא האיש", אמר, וחזר על כך מספר פעמים. "צריכים להסתכל עליו ולהגיד: 'הוא המתכון שלנו להיות צ'יט קוד'. אז בואו נדחוף אותו קדימה, נוודא שהוא אולסטאר, כי זה יקל על לילארד לחזור לעצמו. זה יקל על ג'ה לחזור לרמה שלו, במקום שתנסה לקחת את זה על עצמך".

הוא אמיתי? ארינאס ( צילום: AP Photo/Nick Wass )

דייויס המשיך והסביר מדוע דווקא אבדיה עשוי להיות חלק מרכזי בהצלחת הפרויקט החדש של הבלייזרס: "בסופו של דבר זו תהיה הקבוצה של ג'ה, יש לו תקרה גבוהה יותר של כוכבות מאשר לאבדיה. אבל אבדיה הוא האולסטאר שלך, הוא צריך להיות זה שיסיים משחקים הרבה פעמים. אפילו בממפיס, ג'ה היה צריך שחקן כזה. מה שהיה חסר להם שם היה שחקן מרכזי ללכת אליו כדי לסגור משחק".