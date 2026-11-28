הסכומים הולכים ועולים בהתאם להתקדמות הקבוצה: העפלה לחצי הגמר תזכה את אבדיה במענק של 120,997 דולר, הגעה לגמר תגדיל אותו ל-241,994 דולר, ואילו זכייה בגביע תבטיח לו את הסכום המרבי. מדובר במענקים שנקבעים במסגרת ההסכם הקיבוצי של ה-NBA, והם עלו השנה באופן משמעותי בהשוואה לעונות הקודמות.

הסכומים הולכים ועולים בהתאם להתקדמות הקבוצה: העפלה לחצי הגמר תזכה את אבדיה במענק של 120,997 דולר, הגעה לגמר תגדיל אותו ל-241,994 דולר, ואילו זכייה בגביע תבטיח לו את הסכום המרבי. מדובר במענקים שנקבעים במסגרת ההסכם הקיבוצי של ה-NBA, והם עלו השנה באופן משמעותי בהשוואה לעונות הקודמות.

הסכומים הולכים ועולים בהתאם להתקדמות הקבוצה: העפלה לחצי הגמר תזכה את אבדיה במענק של 120,997 דולר, הגעה לגמר תגדיל אותו ל-241,994 דולר, ואילו זכייה בגביע תבטיח לו את הסכום המרבי. מדובר במענקים שנקבעים במסגרת ההסכם הקיבוצי של ה-NBA, והם עלו השנה באופן משמעותי בהשוואה לעונות הקודמות.

העלייה בסכומי הבונוסים קשורה לגידול בהכנסות הליגה מפעילות הקשורה לכדורסל. בעונה שעברה הסתכמו ההכנסות בכ-11.68 מיליארד דולר, לעומת כ-10.25 מיליארד דולר בעונה שקדמה לה. לשם השוואה, בעונה שעברה קיבל כל שחקן של ניו יורק ניקס שהחזיק בחוזה רגיל מענק של 530,933 דולר בעקבות הזכייה בגביע ה-NBA. בעונת הבכורה של המפעל, ב-2023, עמד המענק לשחקני הקבוצה הזוכה על כחצי מיליון דולר.

העלייה בסכומי הבונוסים קשורה לגידול בהכנסות הליגה מפעילות הקשורה לכדורסל. בעונה שעברה הסתכמו ההכנסות בכ-11.68 מיליארד דולר, לעומת כ-10.25 מיליארד דולר בעונה שקדמה לה. לשם השוואה, בעונה שעברה קיבל כל שחקן של ניו יורק ניקס שהחזיק בחוזה רגיל מענק של 530,933 דולר בעקבות הזכייה בגביע ה-NBA. בעונת הבכורה של המפעל, ב-2023, עמד המענק לשחקני הקבוצה הזוכה על כחצי מיליון דולר.

העלייה בסכומי הבונוסים קשורה לגידול בהכנסות הליגה מפעילות הקשורה לכדורסל. בעונה שעברה הסתכמו ההכנסות בכ-11.68 מיליארד דולר, לעומת כ-10.25 מיליארד דולר בעונה שקדמה לה. לשם השוואה, בעונה שעברה קיבל כל שחקן של ניו יורק ניקס שהחזיק בחוזה רגיל מענק של 530,933 דולר בעקבות הזכייה בגביע ה-NBA. בעונת הבכורה של המפעל, ב-2023, עמד המענק לשחקני הקבוצה הזוכה על כחצי מיליון דולר.

בינתיים, תמונת רבע הגמר הושלמה, ופורטלנד, שסיימה במקום הראשון בבית המערבי, תפגוש את ממפיס. יתר משחקי רבע הגמר יהיו בין דאלאס לסן אנטוניו, דטרויט לבוסטון ואטלנטה לפילדלפיה. המשחקים ייערכו בשבוע הבא, בין שישי לשבת ובין שבת לראשון, כאשר המפגש בין הבלייזרס לגריזליס יתקיים בלילה שבין שבת לראשון, ב-5:00 שעון ישראל.

בינתיים, תמונת רבע הגמר הושלמה, ופורטלנד, שסיימה במקום הראשון בבית המערבי, תפגוש את ממפיס. יתר משחקי רבע הגמר יהיו בין דאלאס לסן אנטוניו, דטרויט לבוסטון ואטלנטה לפילדלפיה. המשחקים ייערכו בשבוע הבא, בין שישי לשבת ובין שבת לראשון, כאשר המפגש בין הבלייזרס לגריזליס יתקיים בלילה שבין שבת לראשון, ב-5:00 שעון ישראל.

בינתיים, תמונת רבע הגמר הושלמה, ופורטלנד, שסיימה במקום הראשון בבית המערבי, תפגוש את ממפיס. יתר משחקי רבע הגמר יהיו בין דאלאס לסן אנטוניו, דטרויט לבוסטון ואטלנטה לפילדלפיה. המשחקים ייערכו בשבוע הבא, בין שישי לשבת ובין שבת לראשון, כאשר המפגש בין הבלייזרס לגריזליס יתקיים בלילה שבין שבת לראשון, ב-5:00 שעון ישראל.