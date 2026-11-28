דני אבדיה יכול לסמן לעצמו עוד הישג בעקבות הניצחון של פורטלנד על גולדן סטייט וההעפלה לרבע גמר גביע ה-NBA. מעבר לכרטיס לשלב שמונה האחרונות, הישראלי הבטיח לעצמו מענק כספי של 60,499 דולר, כאשר הסכום עשוי לגדול באופן משמעותי ככל שהבלייזרס יתקדמו בטורניר. זכייה בתואר, למשל, תכניס לכיסו לא פחות מ-604,985 דולר (!).
הסכומים הולכים ועולים בהתאם להתקדמות הקבוצה: העפלה לחצי הגמר תזכה את אבדיה במענק של 120,997 דולר, הגעה לגמר תגדיל אותו ל-241,994 דולר, ואילו זכייה בגביע תבטיח לו את הסכום המרבי. מדובר במענקים שנקבעים במסגרת ההסכם הקיבוצי של ה-NBA, והם עלו השנה באופן משמעותי בהשוואה לעונות הקודמות.
העלייה בסכומי הבונוסים קשורה לגידול בהכנסות הליגה מפעילות הקשורה לכדורסל. בעונה שעברה הסתכמו ההכנסות בכ-11.68 מיליארד דולר, לעומת כ-10.25 מיליארד דולר בעונה שקדמה לה. לשם השוואה, בעונה שעברה קיבל כל שחקן של ניו יורק ניקס שהחזיק בחוזה רגיל מענק של 530,933 דולר בעקבות הזכייה בגביע ה-NBA. בעונת הבכורה של המפעל, ב-2023, עמד המענק לשחקני הקבוצה הזוכה על כחצי מיליון דולר.
ממפיס מחכה לפורטלנד
בינתיים, תמונת רבע הגמר הושלמה, ופורטלנד, שסיימה במקום הראשון בבית המערבי, תפגוש את ממפיס. יתר משחקי רבע הגמר יהיו בין דאלאס לסן אנטוניו, דטרויט לבוסטון ואטלנטה לפילדלפיה. המשחקים ייערכו בשבוע הבא, בין שישי לשבת ובין שבת לראשון, כאשר המפגש בין הבלייזרס לגריזליס יתקיים בלילה שבין שבת לראשון, ב-5:00 שעון ישראל.
ממפיס מגיעה להתמודדות כאחת מהפתעות העונה, עם מאזן 5:15 והמקום השלישי במערב, בעוד פורטלנד מדורגת שישית עם מאזן 6:13. הגריזליס יחסרו את קאם בוזר הפצוע, ואבדיה וחבריו ינסו לנצל זאת כדי להתקדם לחצי הגמר. אם יעשו זאת, הם יפגשו את המנצחת בין דאלאס לסן אנטוניו. חצי גמר מול המאבריקס ייערך בחוץ, בעוד מפגש מול הספרס יתקיים במודה סנטר.
השנה מתקיימת המהדורה הרביעית של גביע ה-NBA. עד כה זכו בתואר לוס אנג'לס לייקרס, מילווקי באקס וניו יורק ניקס, שהשלימו בעונה שעברה זכייה כפולה, לאחר שזכו גם באליפות ה-NBA. אגב, כל השלוש הללו הודחו העונה בשלב הבתים.
בניגוד לשנים קודמות, חצאי הגמר השנה ייערכו ב-8 וב-9 בדצמבר באולמות הביתיים של הקבוצות ולא בלאס וגאס. הגמר יתקיים בין 11 ל-12 בדצמבר באולם המיתולוגי הינקל פילדהאוס שבאינדיאנפוליס. מבחינת אבדיה, הדרך לתואר עשויה להיות שווה לא רק הישג מקצועי, אלא גם בונוס כספי שמן.