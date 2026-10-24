דני אבדיה ממשיך להוכיח שגם בפורטלנד המתחדשת, לצד דמיאן לילארד וג'ה מוראנט, הוא עדיין אחד השחקנים החשובים בקבוצה. הישראלי הוביל הלילה (בין שישי לשבת) את הטרייל בלייזרס לניצחון 120:128 על סקרמנטו עם 26 נקודות, 6 ריבאונדים ו-6 אסיסטים, ובתקשורת האמריקאית לא נשארו אדישים להופעה שלו, במיוחד לאחר שהוביל את הקאמבק במחצית השנייה.

באתר האוהדים האמריקאי "Blazer's Edge" הקדישו חלק נרחב מסיכום המשחק ליכולת של הישראלי ולשינוי בתפקידו בהתקפה. "במשחק הראשון לילארד ומוראנט היו במרכז העניינים, בעוד אבדיה תרם בריבאונד ובהגנה, אבל לא היה המוקד ההתקפי", נכתב. "הפעם פורטלנד שינתה את הגישה לחלוטין. דני קיבל את הכדור שוב ושוב, הוריד את הראש, חדר לסל, סחט עבירות וניסה לייצר נקודות מבפנים".

גלריה "קיבל את הכדור שוב ושוב" ( צילום: hearon W. Henderson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

הכותב דייב דקארד השתמש בדימוי יוצא דופן כדי לתאר את הנחישות של הישראלי, שהמשיך לתקוף למרות ההתנגדות של שחקני סקרמנטו, עד שהצליח לפרוץ את ההגנה. את הניתוח סיכם במחמאה קצרה: "זה היה דני במיטבו". אבדיה סיים עם 8 מ-16 מהשדה ו-9 מ-12 מקו העונשין, כאשר 18 מתוך 26 הנקודות שלו הגיעו במחצית השנייה.

גם באתר "OregonLive" הדגישו את חלקו של אבדיה במהפך. הישראלי היה זה שהעלה את פורטלנד ליתרון הראשון שלה במשחק, 64:66, בתחילת הרבע השלישי, שבו התפוצצה קבוצתו עם 44 נקודות. בהמשך הוא גם דייק בזריקות עונשין חשובות בדקות ההכרעה, כאשר סקרמנטו ניסתה לחזור למשחק.

אחד הנתונים הבולטים מהמשחק היה כמות הדקות של הישראלי. אבדיה שיחק 39 דקות, יותר מכל שחקן אחר בפורטלנד, וסיים עם מדד פלוס-מינוס של 12+. המאמן מייקה נורי גם בחר להשאיר אותו על הפרקט בחמישייה שסגרה את המשחק, לצד לילארד, ג'רו הולידיי, טומאני קמארה ודונובן קלינגן. הבחירה הזו המחישה את האמון שהישראלי מקבל גם ברגעים שבהם הקבוצה נדרשת לעצירות הגנתיות.

מעל כולם. אבדיה ( צילום: AP Photo/Sara Nevis )