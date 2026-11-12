דני אבדיה ממשיך את פתיחת העונה הנהדרת שלו. יממה בלבד אחרי הניצחון על אוקלהומה סיטי , פורטלנד פגשה שוב את אחת הקבוצות הטובות ב-NBA, לא התרגשה והשלימה ניצחון שני ברציפות עליה, הפעם 108:118 - גם כן במודה סנטר.

הישראלי סיפק עוד הופעה מרשימה עם 28 נקודות, שהשוו את שיאו העונתי, לצד שישה אסיסטים, שלושה ריבאונדים, ארבע חטיפות ושתי חסימות, ב-34 דקות על הפרקט (מדד פלוס-מינוס 10+). אבדיה קלע 9 מ-20 מהשדה, 4 מ-13 לשלוש ו-6 מ-6 מקו העונשין, אך גם איבד חמישה כדורים.

גלריה עוד משחק נהדר. אבדיה ( צילום: AP Photo/Craig Mitchelldyer )

אחרי מחצית ראשונה שבה קלע 12 נקודות והוביל את פורטלנד, הבלייזרס ירדו להפסקה ביתרון 50:56 בזכות רבע שני מצוין (18:28). סידי סיסוקו הגדיל את הפער ל-12 נקודות ברבע השלישי, אבל שיי גילג'ס-אלכסנדר הוביל קאמבק של הת'אנדר ואף השלים מהפך. בפתיחת הרבע האחרון ספג אבדיה עבירה מכוערת מג'ארד מקיין, שפגע בגבו והותיר אותו על הפרקט למספר רגעים. הישראלי התאושש, חזר לעניינים והיה שם בדיוק כשהקבוצה שלו הייתה צריכה אותו.

אוקלהומה כבר עלתה ל-92:96 ברבע האחרון, אך זה לא הזיז יותר מדי לבלייזרס. חמש דקות לסיום קלע אבדיה סל שהעלה את פורטלנד ליתרון 98:99, ובהמשך, כשהמשחק היה צמוד, צלף שלשה גדולה שקבעה 100:106, 2:40 דקות לבאזר. אחרי שלילארד הוסיף חדירה מוצלחת וקליעות עונשין, אבדיה חתם את ההצגה עם חטיפה ודאנק במתפרצת שהבטיחו את הניצחון.

גילג'ס-אלכסנדר מנסה לשמור על אבדיה ( צילום: AP Photo/Craig Mitchelldyer )

קארוסו מתוסכל ( צילום: Steph Chambers / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

מלבד אבדיה, סידי סיסוקו וג'רו הולידיי הצטיינו אצל הבלייזרס (מאזן 3:8) עם 19 נקודות כ"א, בעוד דמיאן לילארד סיים עם 18. גילג'ס-אלכסנדר רשם 31 נקודות מהעבר השני, אך באחוזים חלשים (כולל 0 מ-7 לשלוש). אייזאה הרטנשטיין הוסיף 20 נקודות, 11 ריבאונדים ושישה אסיסטים (לצד שישה איבודים) ואלכס קארוסו תרם 14 נקודות.

פורטלנד, למי ששואל, תצא בלילה בין שישי לשבת (5:00 שעון ישראל) למשחק חוץ אצל סקרמנטו, אחת הקבוצות החלשות בליגה (10:1).

10 נקודות לדני וולף בניצחון ברוקלין

ברוקלין (מאזן 8:3) התאוששה משני ההפסדים לאטלנטה ולדאלאס ורשמה 111:145 על ניו אורלינס, במשחק שבו הוליכה בשיא כבר ב-41 הפרש. דני וולף, שפתח שוב בחמישייה, רשם ערב מגוון ב-29 דקות על הפרקט: 10 נקודות, 11 ריבאונדים, ארבעה אסיסטים, שתי חסימות וחטיפה. הישראלי קלע 3 מ-8 מהשדה, כולל שלשה אחת, והוסיף 3 מ-4 מקו העונשין בדרך לדאבל-דאבל ראשון העונה.

זאיון משקיף על וולף ( צילום: AP Photo/Tyler Kaufman )