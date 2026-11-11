אלא שמעבר ליכולת האישית של הישראלי, ב-CBS ספורטס בחרו להתייחס גם לחיבור שנרקם בינו לבין דמיאן לילארד, שמוביל איתו את הקבוצה והצטיין גם הוא הלילה עם 25 נקודות. במסגרת דירוג העוצמה השבועי של האתר, שבו טיפסו הבלייזרס למקום התשיעי, הוקדש מקום מיוחד לשיתוף הפעולה בין השניים.

אלא שמעבר ליכולת האישית של הישראלי, ב-CBS ספורטס בחרו להתייחס גם לחיבור שנרקם בינו לבין דמיאן לילארד, שמוביל איתו את הקבוצה והצטיין גם הוא הלילה עם 25 נקודות. במסגרת דירוג העוצמה השבועי של האתר, שבו טיפסו הבלייזרס למקום התשיעי, הוקדש מקום מיוחד לשיתוף הפעולה בין השניים.

אלא שמעבר ליכולת האישית של הישראלי, ב-CBS ספורטס בחרו להתייחס גם לחיבור שנרקם בינו לבין דמיאן לילארד, שמוביל איתו את הקבוצה והצטיין גם הוא הלילה עם 25 נקודות. במסגרת דירוג העוצמה השבועי של האתר, שבו טיפסו הבלייזרס למקום התשיעי, הוקדש מקום מיוחד לשיתוף הפעולה בין השניים.

"פורטלנד השיגה ניצחון הצהרתי על הת'אנדר, גם אם היא נהנתה מהיעדרותם של כמה שחקני מפתח אצל היריבה, וחזרה למסלול הניצחונות אחרי שני הפסדים רצופים", נכתב בניתוח של CBS. "הבלייזרס מחזיקים באחת מחמש ההתקפות הטובות בליגה, כשדמיאן לילארד ודני אבדיה נראים מתואמים יותר מאי פעם. הם מסונכרנים יותר בעשרת המשחקים הראשונים שלהם יחד מאשר לילארד ויאניס אנדטוקומבו בשנתיים המשותפות שלהם במילווקי".

"פורטלנד השיגה ניצחון הצהרתי על הת'אנדר, גם אם היא נהנתה מהיעדרותם של כמה שחקני מפתח אצל היריבה, וחזרה למסלול הניצחונות אחרי שני הפסדים רצופים", נכתב בניתוח של CBS. "הבלייזרס מחזיקים באחת מחמש ההתקפות הטובות בליגה, כשדמיאן לילארד ודני אבדיה נראים מתואמים יותר מאי פעם. הם מסונכרנים יותר בעשרת המשחקים הראשונים שלהם יחד מאשר לילארד ויאניס אנדטוקומבו בשנתיים המשותפות שלהם במילווקי".

"פורטלנד השיגה ניצחון הצהרתי על הת'אנדר, גם אם היא נהנתה מהיעדרותם של כמה שחקני מפתח אצל היריבה, וחזרה למסלול הניצחונות אחרי שני הפסדים רצופים", נכתב בניתוח של CBS. "הבלייזרס מחזיקים באחת מחמש ההתקפות הטובות בליגה, כשדמיאן לילארד ודני אבדיה נראים מתואמים יותר מאי פעם. הם מסונכרנים יותר בעשרת המשחקים הראשונים שלהם יחד מאשר לילארד ויאניס אנדטוקומבו בשנתיים המשותפות שלהם במילווקי".