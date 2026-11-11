דני אבדיה ממשיך לבסס את מעמדו כאחד השחקנים המרכזיים בפורטלנד, והלילה (בין שלישי לרביעי) סיפק עוד הופעה מרשימה, הפעם בניצחון 103:123 על אוקלהומה סיטי ת'אנדר. אבדיה סיים עם 24 נקודות, 6 ריבאונדים ו-8 אסיסטים, והיה חלק משמעותי מהניצחון שהעלה את הטרייל בלייזרס למאזן 3:7.
אלא שמעבר ליכולת האישית של הישראלי, ב-CBS ספורטס בחרו להתייחס גם לחיבור שנרקם בינו לבין דמיאן לילארד, שמוביל איתו את הקבוצה והצטיין גם הוא הלילה עם 25 נקודות. במסגרת דירוג העוצמה השבועי של האתר, שבו טיפסו הבלייזרס למקום התשיעי, הוקדש מקום מיוחד לשיתוף הפעולה בין השניים.
"פורטלנד השיגה ניצחון הצהרתי על הת'אנדר, גם אם היא נהנתה מהיעדרותם של כמה שחקני מפתח אצל היריבה, וחזרה למסלול הניצחונות אחרי שני הפסדים רצופים", נכתב בניתוח של CBS. "הבלייזרס מחזיקים באחת מחמש ההתקפות הטובות בליגה, כשדמיאן לילארד ודני אבדיה נראים מתואמים יותר מאי פעם. הם מסונכרנים יותר בעשרת המשחקים הראשונים שלהם יחד מאשר לילארד ויאניס אנדטוקומבו בשנתיים המשותפות שלהם במילווקי".
ההשוואה מעניינת במיוחד לנוכח הציפיות הגבוהות שנלוו לשיתוף הפעולה בין לילארד ליאניס בבאקס, שלא הצליח לממש את הפוטנציאל שלו. בפורטלנד, לעומת זאת, נראה שהחיבור בין הרכז הוותיק לבין אבדיה מתפתח בקצב מעודד, כששניהם תורמים ליכולת ההתקפית של הקבוצה בדרכים שונות.
אגב, לצד פורטלנד, גם כמה קבוצות נוספות זכו למחמאות בדירוג של CBS: סן אנטוניו טיפסה למקום הראשון אחרי תשעה ניצחונות רצופים, הלייקרס דורגו שניים, מינסוטה שלישית ובוסטון רביעית. גולדן סטייט, עם רצף של שמונה ניצחונות, ניצבת במקום השישי, בעוד אוקלהומה סיטי ירדה למקום השמיני.
לילארד נשאל על החיבור עם אבדיה והסביר כיצד השניים מתאימים את המשחק שלהם זה לזה: "אנחנו יודעים להתאים את עצמנו לסיטואציה, ולפעמים אני לוקח צעד קדימה או צעד אחורה. אני חושב שהמשחק שלי ושל דני משלים זה את זה בצורה מצוינת. הוא אוהב שיהיה לו מרחב כדי לחדור לצבע, והיכולת שלי לקלוע ולמשוך את תשומת הלב של ההגנה מאפשרת לו לקבל את המרחב הזה. מצד שני, מכיוון שאני קלע, אני יודע שההגנה לפעמים תצטרך להתכווץ לכיווני, וכשזה קורה, דני יודע לנהל את המשחק בצורה נהדרת, ואני נהנה מההזדמנויות שנוצרות מכך".
עוד הוסיף הכוכב: "כשאני יוצא להתקפה, אני תמיד יודע שאם יש שטחים פנויים בהגנה, אני יכול להעביר את הכדור לדני, ואז היריבה תצטרך לרדוף אחריו. זה מצב נורא עבור ההגנה, מול שחקן שמשחק בעוצמות כאלה. אני תמיד מדבר איתו. ככל שנצבור יותר זמן ביחד, החיבור רק ילך וישתפר".
אבדיה ולילארד יקבלו הזדמנות נוספת להרשים מול הת'אנדר כבר הלילה, כאשר שתי הקבוצות ייפגשו פעם נוספת, כשגם הפעם המשחק ייערך באולמה הביתי של פורטלנד.