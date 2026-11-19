אחרי שצברה שני הפסדים רצופים בצמד המשחקים נגד מינסוטה טימברוולבס, פורטלנד טרייל בלייזרס תנסה לחזור למסלול הניצחונות הלילה (בין חמישי לשישי), בחוץ, מול מילווקי באקס. דני אבדיה, שנעדר מהמשחק האחרון, לראשונה העונה, נמצא בספק גם לקראת ההתמודדות הקרובה בשל כאבים בכף רגלו השמאלית.
מי שתפס את מקומו של הישראלי בחמישייה, היה ג'ייסון קנט, שסיים עם שמונה נקודות ב-27 דקות – והוא צפוי שוב לתפוס את מקומו של אבדיה בהנחה שייעדר גם הלילה.
לצד אבדיה מופיעים בדו"ח הפציעות של פורטלנד גם טומאני קמארה שהוגדר בספק בשל כאבים באזור הבטן ורוברט וויליאמס שייעדר לצורך מנוחה לאחר ששיחק בשני המשחקים הרצופים מול מינסוטה.
פורטלנד נמצאת בעיצומו של מסע במזרח, שיימשך עם משחקים נגד מילווקי באקס, ניו יורק ניקס, פילדלפיה וסן אנטוניו ספרס. הבאקס, שנועלים את טבלת המזרח עם ניצחון אחד עד כה העונה כבר סופרים 11 הפסדים רצופים, ונראה כי בפורטלנד אף יעדיפו לתת לאבדיה מנוחה נוספת גם אם יהיה כשיר.
במשחקו האחרון לפני הפציעה - בהפסד 106:98 למינסוטה, קלע הישראלי 27 נקודות (11 מ-19 מהשדה), הוריד שמונה ריבאונדים ומסר ארבעה אסיסטים.