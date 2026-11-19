מי שתפס את מקומו של הישראלי בחמישייה, היה ג'ייסון קנט, שסיים עם שמונה נקודות ב-27 דקות – והוא צפוי שוב לתפוס את מקומו של אבדיה בהנחה שייעדר גם הלילה.

מי שתפס את מקומו של הישראלי בחמישייה, היה ג'ייסון קנט, שסיים עם שמונה נקודות ב-27 דקות – והוא צפוי שוב לתפוס את מקומו של אבדיה בהנחה שייעדר גם הלילה.

מי שתפס את מקומו של הישראלי בחמישייה, היה ג'ייסון קנט, שסיים עם שמונה נקודות ב-27 דקות – והוא צפוי שוב לתפוס את מקומו של אבדיה בהנחה שייעדר גם הלילה.