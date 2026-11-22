"נכנסנו למשחק קצת לאט. אנחנו צריכים להגיע מוכנים מההתחלה ולתת את הטון", אמר אבדיה על ההפסד הכואב בסיום המשחק מול הניקס בריאיון לאתר הרשמי של הבלייזרס. "אני חושב שזה חשוב שנלמד את הדברים אחד מהשני. יש לנו שחקנים טובים, ואנחנו רק צריכים לעשות את זה מההתחלה. אני שמח שהראינו אופי וחזרנו למשחק, זה הדבר החיובי שאפשר לקחת מהערב, אבל בסופו של דבר הם ניצחו".

"נכנסנו למשחק קצת לאט. אנחנו צריכים להגיע מוכנים מההתחלה ולתת את הטון", אמר אבדיה על ההפסד הכואב בסיום המשחק מול הניקס בריאיון לאתר הרשמי של הבלייזרס. "אני חושב שזה חשוב שנלמד את הדברים אחד מהשני. יש לנו שחקנים טובים, ואנחנו רק צריכים לעשות את זה מההתחלה. אני שמח שהראינו אופי וחזרנו למשחק, זה הדבר החיובי שאפשר לקחת מהערב, אבל בסופו של דבר הם ניצחו".

"נכנסנו למשחק קצת לאט. אנחנו צריכים להגיע מוכנים מההתחלה ולתת את הטון", אמר אבדיה על ההפסד הכואב בסיום המשחק מול הניקס בריאיון לאתר הרשמי של הבלייזרס. "אני חושב שזה חשוב שנלמד את הדברים אחד מהשני. יש לנו שחקנים טובים, ואנחנו רק צריכים לעשות את זה מההתחלה. אני שמח שהראינו אופי וחזרנו למשחק, זה הדבר החיובי שאפשר לקחת מהערב, אבל בסופו של דבר הם ניצחו".