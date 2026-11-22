דני אבדיה ופורטלנד חוו הלילה (בין שבת לראשון) הפסד כואב ומתסכל. אחרי שפתחו רע ונקלעו לפיגור 26 הפרש מול אלופת ה-NBA, ניו-יורק ניקס, הבלייזרס הצליחו לחזור, כאשר שתי קליעות מקו העונשין של הפורוורד הישראלי (סיים עם 20 נקודות, לצד 9 ריבאונדים ו-5 אסיסטים), 3.8 שניות לסיום, קבעו 94:96 לקבוצתו. עם זאת, מיקל ברידג'ס קלע שלשת ניצחון על הבאזר בדרך ל-96:97 מקומי ואבדיה וחבריו נותרו מתוסכלים ועם הפסד שלישי בארבעת משחקיהם האחרונים.
"נכנסנו למשחק קצת לאט. אנחנו צריכים להגיע מוכנים מההתחלה ולתת את הטון", אמר אבדיה על ההפסד הכואב בסיום המשחק מול הניקס בריאיון לאתר הרשמי של הבלייזרס. "אני חושב שזה חשוב שנלמד את הדברים אחד מהשני. יש לנו שחקנים טובים, ואנחנו רק צריכים לעשות את זה מההתחלה. אני שמח שהראינו אופי וחזרנו למשחק, זה הדבר החיובי שאפשר לקחת מהערב, אבל בסופו של דבר הם ניצחו".
על התמיכה שהוא מקבל והשאיפות האישיות: "אני אעשה הכל בשביל שהקבוצה תנצח, ומה שהם צריכים ממני – אני אעשה. קודם כל, לראות את כל האוהדים שמגיעים לכאן, את התמיכה שאני מקבל ואת ההודעות – זה מרגש. עבדתי מאוד מאוד קשה בשביל זה, ואני זוכר כמה ימים שבהם לא הלך לי ולא הצלחתי למצוא את עצמי. היו לי כל מיני מחשבות, אבל אני מרגיש שאני במקום אחר עכשיו. אני מרגיש שהביטחון שלי שם, שהבגרות שלי שם. אני כל הזמן רוצה להשתפר ולהיות שחקן טוב יותר, ואני מאמין שהדרך עוד ארוכה. אני ממש רעב להיות בטופ של הטופ. אני פשוט אמשיך ליהנות".
על הניסיון שצבר בפלייאוף בעונה שעברה: "זה היה הפלייאוף הראשון שלי, ולמדתי ממנו המון. אני מרגיש שבסך הכל אני הרבה יותר מנוסה עכשיו. אני מרגיש שיש עליי את אור הזרקורים הגדולים, ואני נהנה ומשחק טוב".
על השאיפות של פורטלנד והאפשרות להגיע לפלייאוף גם העונה: "אני חושב שבסופו של דבר אנחנו קבוצה שמסתכלת על כל משחק בנפרד ולא מסתכלת יותר מדי קדימה. אנחנו בהחלט מכוונים רחוק מאוד ורוצים להיכנס לפלייאוף בלי לעבור דרך הפליי-אין. זה אתגר, אבל אני מאמין שבמערב כפי שהוא נראה, ועם מה שאנחנו מסוגלים לעשות, אנחנו יכולים לעשות את זה".
על הקשר עם המאמן, מיקה נורי: "הרבה פעמים אנחנו לא מדברים על המשחק או על מה שאני צריך לעשות. בדרך כלל הוא כמו אבא שלי. אנחנו מדברים לפעמים על דברים אחרים. הוא מנטור בשבילי, והוא עוזר לי להיות אתלט טוב יותר ושחקן טוב יותר. זה הדבר הכי גדול".
פורסם לראשונה: 10:58, 22.11.26