דילון ברוקס שוב מצא את עצמו במרכז העניינים, ולא רק בזכות היכולת על הפרקט. הפורוורד של פיניקס, שכבר מזמן בנה לעצמו מוניטין של אחד השחקנים הפרובוקטיביים ב-NBA, סיפק הלילה (בין חמישי לשישי) עוד פרק בהתנהלות שמלווה אותו לאורך הקריירה. הפעם, במהלך הניצחון 104:117 על אורלנדו, הוא בחר להקניט את הספסל של המג'יק אחרי אחת מארבע השלשות שקלע במשחק.

מבחינה מקצועית, ברוקס בהחלט סיפק את הסחורה. הוא סיים עם 24 נקודות, ארבע שלשות והיה אחד השחקנים הבולטים בניצחון החשוב של הסאנס, שקטעו רצף של ארבעה הפסדים. דווין בוקר הוביל את פיניקס עם 30 נקודות ושמונה אסיסטים, והקבוצה שלטה במשחק לאורך רוב שלביו. ברבע השלישי ברוקס ובוקר קלעו שלשות רצופות והגדילו את היתרון ל-18 נקודות, ובהמשך הפער כבר צמח ל-30.

גלריה ברוקס בעוד רגע מכוער, הלילה מול אורלנדו ( צילום: Jeremy Chen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

אלא שגם בערב שבו פיניקס הייתה זקוקה בעיקר לכדורסל שלו, ברוקס לא ויתר על ההזדמנות להיכנס לראש של היריבים. אחרי שקלע מחוץ לקשת, הוא הפנה את תשומת לבו לספסל של אורלנדו והקניט את אנשי הקבוצה. זו לא הייתה תקרית אלימה או עימות פיזי, אבל היא השתלבה היטב בדפוס ההתנהגות שהפך לסימן ההיכר שלו: פרובוקציות, חילופי דברים וניסיון להוציא את היריבים משלוותם.

מי שכבר פגש מקרוב את הצד הזה של ברוקס הוא דני אבדיה. במשחק בין פורטלנד לפיניקס , שהסתיים אתמול בניצחון הבלייזרס, השניים התעמתו כמה פעמים במהלך ההתמודדות. אחד הרגעים הבולטים התרחש בקו העונשין, כאשר ברוקס ככל הנראה לעג לישראלי ורמז כי הוא מתחזה. אבדיה לא נשאר חייב והשיב לו: "אתה זה שמתחזה".

ברוקס מתגרה באבדיה, אתמול במשחק מול פורטלנד ( צילום: Mark J. Rebilas-Imagn Images )

באתר Blazer's Edge בחרו באבדיה למצטיין אותו משחק, והקדישו תשומת לב מיוחדת למאבק שלו מול ברוקס. "נראה שאבדיה גרם ליותר מכמה חבורות, אחרי ששיחק בכוח ובאגרסיביות מול שחקני ההגנה של פיניקס לאורך כל הערב, בדרך לכמעט טריפל דאבל של 21 נקודות, 12 אסיסטים ו-7 ריבאונדים", נכתב.

גם ברוקס עצמו לא תמיד מצליח לשכנע את הסביבה שהפרובוקציות שלו נובעות מכוונות חיוביות. לאחרונה הוא מצא את עצמו בעימות עם דריימונד גרין מגולדן סטייט, בעקבות התקרית במשחק בין הווריירס לסאנס. במהלך אותו משחק התפתח עימות בין גרין לסנטר פיניקס קהמן מאלואץ', שבמהלכו גרין תפס את הצעיר באזור המותניים והפיל אותו אל הפרקט. ברוקס התערב והוסיף שמן למדורה.

פרובוקטור. ברוקס ( צילום: Steph Chambers / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )