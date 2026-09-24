אחרי שאתמול (רביעי) פורסמו המקומות 11–50 בדירוג השנתי של ESPN, שכללו גם את הקפיצה המטאורית של דני אבדיה מהמקום ה-66 אשתקד למקום ה-27, היום (חמישי) הושלם הדירוג עם חשיפת עשרת השחקנים הראשונים לקראת עונת 2026/27.
גם הפעם ניקולה יוקיץ' נמצא בפסגה. כוכב דנבר נאגטס דורג במקום הראשון שנה שלישית ברציפות, כאשר ב-ESPN ציינו כי הפער בינו לבין ויקטור וומבניאמה ושיי גילג'ס-אלכסנדר היה קטן במיוחד. יוקיץ' סיים את העונה שעברה עם ממוצע טריפל-דאבל זו השנה השנייה ברציפות, והפך לצד ראסל ווסטברוק לאחד משני השחקנים היחידים שעשו זאת יותר מפעם אחת.
הקפיצה הגדולה ביותר בצמרת שייכת לוומבניאמה. כוכב סן אנטוניו, שהיה חמישי בדירוג של 2025, טיפס עד למקום השני לאחר עונה שבה נבחר לחמישיית העונה הראשונה וזכה בתואר שחקן ההגנה של השנה.
מי שפינה לו את המקום השני הוא שיי גילג'ס-אלכסנדר, שירד למקום השלישי. כוכב אוקלהומה סיטי מגיע לעונה החדשה אחרי שתי זכיות רצופות בתואר ה-MVP, וב-ESPN הציבו בפניו את האתגר להפוך לשחקן הראשון מאז לארי בירד ב-1986 שזוכה בתואר שלוש שנים ברציפות.
לוקה דונצ'יץ' ירד מהמקום השלישי לרביעי, אחרי עונה שבה זכה בפעם השנייה בתוך שלוש שנים במלכות הסלים, עם 33.4 נקודות למשחק. יאניס אנדטוקומבו, שפותח את עונתו הראשונה במיאמי היט, דורג חמישי לאחר שהיה רביעי אשתקד.
ג'יילן ברנסון רשם את הקפיצה הגדולה ביותר בחלק הזה של הדירוג, כשעלה מהמקום העשירי לשישי. ברונסון הוביל את ניו יורק ניקס לאליפות ראשונה זה יותר מ-50 שנה וזכה גם ב-MVP של גמר המזרח ושל סדרת הגמר.
אנתוני אדוארדס ירד מקום אחד לשביעי, בעוד קייד קנינגהאם קפץ מהמקום ה-12 לשמיני לאחר עונה שבה נבחר לחמישיית העונה הראשונה והוביל את דטרויט ל-60 ניצחונות.
הטופ 10 של ESPN:
ניקולה יוקיץ' ויקטור וומבניאמה שיי גילג'ס-אלכסנדר לוקה דונצ'יץ' יאניס אנדטוקומבו ג'יילן ברנסון אנתוני אדוארדס קייד קנינגהאם ג'ייסון טייטום דונובן מיצ'יל