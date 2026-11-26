ההופעה האדירה של דני אבדיה הלילה (בין רביעי לחמישי) לא השאירה את התקשורת האמריקאית אדישה - ובעיקר שתי אגדות עבר ענקיות. הישראלי סיים עם 33 נקודות (11 מ-21 מהשדה, 5 מ-8 משלוש, 6 מ-8 מהעונשין), 12 ריבאונדים ושבעה אסיסטים, בערב שבו הבלייזרס התגברו גם על הופעה אדירה של ויקטור וומבניאמה, והשלימו ניצחון שני ברציפות על מוליכה אזורית.

"פורטלנד קבוצה טובה, גדולה ואתלטית. כשיש לך שחקנים שיכולים לעשות נקודות זה תמיד טוב. הבחור הזה, אבדיה, הוא כל כך אגרסיבי בהתקפה. אני אוהב אותו", אמר צ'ארלס בארקלי, אגדת העבר ופרשן ב-ESPN – שמיהר להשוות אותו לאגדות אירופיות בעבר: "הוא מזכיר לי דראז'ן פטרוביץ'. הוא הולך ישר לסל, הוא לא מפחד משום דבר. פטרוביץ' ושרונאס מרצ'ולוניס, הוא דומה להם - סקורר אגרסיבי".

גלריה אבדיה והולידיי חוגגים את הניצחון הגדול בסיום ( צילום: AP Photo/Craig Mitchelldyer )

Shaquille O'Neal to Deni Avdija to start the interview: "Deni, Shaq here. Shalom, Baruch Hashem" (though Shaq got it as "Barach Hashem" (the name (of God) escaped instead of "Blessed is the Name"/"Thank God" יצא לו "ברח השם" חחח שאקייל אונייל פונה לדני אבדיה בתחילת הראיון בעברית. "דני, שאק כאן. שלום, ברוך השם" — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) November 26, 2026

בארקלי המשיך: "אני אוהב את הילד הזה, אתה יודע שהוא הולך לקלוע. הוא הולך לזרוק כשלא אכפת לו אם הוא מחטיא, אין לו מצפון. הרבה שחקנים, כשהם מחטיאים כמה זריקות, הם נהיים מובכים, אבל הוא לא, הוא לא מפחד משום דבר".

לצד המחמאות, בארקלי עקץ את וושינגטון על כך ששחררו את הישראלי: "אני עדיין מנסה להבין למה וושינגטון ויתרו עליו. זה רק מוכיח שיש קבוצות ב-NBA שלא יודעות מה הן עושות. אם הוא היה חוזר לשם כרגע, הוא היה כנראה השחקן הטוב ביותר בקבוצה".

השוואה לאגדות אירופיות גדולות. אבדיה ( צילום: Jaime Valdez-Imagn Images )

בהמשך אבדיה עלה לריאיון עם בארקלי ואגדת עבר נוספת, שאקיל אוניל. לאחר שענה על השאלה הראשונה ("אף פעם לא פשוט לנצח את סן אנטוניו, אנחנו פשוט משחקים חזק ולוקחים כל משחק בפני עצמו"), שאק הצטרף לשיחה והפתיע כשפנה לכוכב הישראלי בעברית: "שלום, ברוך השם". אבדיה הגיב בצחוק ואוניל המשיך: "התחלת בת"א, הלכת לוושינגטון והם העבירו אותך. תגיד לחברים מה זה אומר לא להיות רצוי ואז להגיע למקום חדש ולפרוח ככה".