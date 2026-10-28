על הפרקט בלוס אנג'לס, דני אבדיה סיפק עוד הופעה מרשימה. בעמדות השידור ובאולפן, כמה מהשמות הגדולים בתולדות ה-NBA הסבירו מדוע חשיבותו לפורטלנד חורגת מהמספרים. הישראלי קלע הלילה (בין שלישי לרביעי) 23 נקודות ומסר תשעה אסיסטים בניצחון 129:136 על הלייקרס, שהעלה את הבלייזרס למאזן 0:3, וזכה למחמאות מכרמלו אנתוני, רג'י מילר ורוברט הורי.
"דני הוא האיש שיעשה את ההבדל עבור הקבוצה הזאת. אני כל כך אוהב את המשחק שלו", אמר מילר, שמפרשן לרשת NBC. אנתוני, ששיחק בעבר בפורטלנד, הקדיש באולפן המחצית תשומת לב לתפקיד של אבדיה לצד ג'ה מוראנט ודמיאן לילארד — וליתרונות שהוא מעניק לשניים.
"דני הוא התשובה להתקפה של פורטלנד, בטח כשהוא קולע מבחוץ", הסביר אנתוני. "הוא מפצה בגודל שלו על הקו האחורי הקטן של ג'ה מוראנט ודמיאן לילארד. כשדני חודר הוא שם לחץ על הטבעת בכל פעם".
אנתוני התרשם גם מקבלת ההחלטות של הישראלי ומהיכולת שלו להקל על חבריו: "דני מאוד סבלני. הוא יודע איך לסיים, לייצר מגע ולסחוט עבירות. ג'ה ולילארד לא צריכים לעשות יותר מדי — הם מקבלים כדור מדני אחרי חדירה שלו ויכולים לייצר בקלות יותר". גם בשידור המשחק נשמעה קביעה ברורה: "הבלייזרס טובים יותר כשאבדיה מנהל את ההתקפה שלהם, ולא מוראנט או לילארד". הורי, אקס הלייקרס ופרשן הקבוצה, התמקד בשילוב בין הממדים של אבדיה ליכולת שלו לתקוף את הסל: "מעולם לא ראיתי שחקן כל כך גדול מקבל את הכדור ויוצא מהמקום כל כך מהר לכיוון הסל".
באתר Blazer's Edge הצביעו על החלטה של המאמן מיקה נורי שסייעה לאבדיה לבוא לידי ביטוי: להשאיר אותו עם שחקני החמישייה השנייה, כשמוראנט ולילארד נחים. כך קיבל הישראלי יותר חופש לנהל את ההתקפה, בתפקיד שמשלב בין שחקן חמישייה למוביל ההרכב השני. באתר ציינו גם שהעומק של פורטלנד אפשר לו לשמור כוחות לרבע הרביעי, שבו בלט.
אחרי הניצחון בלוס אנג'לס, גם התחזיות לגבי פורטלנד הולכות ונהיות שאפתניות. "ראינו היום כמה פוטנציאל יש לפורטלנד", אמר ג'יימס וורת'י. פרשן ה-NBA ברט סיגל הלך רחוק יותר: "לבלייזרס יש את כל הנתונים הדרושים כדי להיות אחת מארבע הקבוצות המובילות במערב".