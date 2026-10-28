"דני הוא התשובה להתקפה של פורטלנד, בטח כשהוא קולע מבחוץ", הסביר אנתוני. "הוא מפצה בגודל שלו על הקו האחורי הקטן של ג'ה מוראנט ודמיאן לילארד. כשדני חודר הוא שם לחץ על הטבעת בכל פעם".

"דני הוא התשובה להתקפה של פורטלנד, בטח כשהוא קולע מבחוץ", הסביר אנתוני. "הוא מפצה בגודל שלו על הקו האחורי הקטן של ג'ה מוראנט ודמיאן לילארד. כשדני חודר הוא שם לחץ על הטבעת בכל פעם".

"דני הוא התשובה להתקפה של פורטלנד, בטח כשהוא קולע מבחוץ", הסביר אנתוני. "הוא מפצה בגודל שלו על הקו האחורי הקטן של ג'ה מוראנט ודמיאן לילארד. כשדני חודר הוא שם לחץ על הטבעת בכל פעם".