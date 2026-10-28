23 נקודות של דני אבדיה, שלושה גארדים נוספים שחצו את רף ה-20 ושלשה מכריעה של דמיאן לילארד: פורטלנד יצאה הבוקר (רביעי) מלוס אנג'לס עם ניצחון 129:136 על הלייקרס ועם לא מעט סיבות לאופטימיות לגבי החיבור בין הכוכבים שלה.

לוקה דונצ'יץ' הוביל את הקלעים עם 41 נקודות והוסיף 9 אסיסטים, אבל מולו עמדה חלוקת עבודה מאוזנת של הבלייזרס. אבדיה מסר גם 9 אסיסטים, ג'ה מוראנט קלע 23 נקודות, ג'רו הולידיי תרם 22 ולילארד סיים עם 21. ברגעי ההכרעה היה זה מוראנט שקלע שני סלים ברציפות, לפני שלילארד חתם את הסיפור מחוץ לקשת. "זה פשוט כיף גדול", אמר מוראנט בסיום. "יש פה המון שחקנים שיודעים לעשות הרבה. יותר קל לי, הכיסויים של ההגנה קלים יותר. זו ברכה לשחק לצד אחד הקלעים הכי טובים בכל הזמנים, ועוד עם כישרון כמו דני גם, וכל שאר החבר'ה".

גלריה אבדיה ולילארד חוגגים ( צילום: AP Photo/Caroline Brehman )

אחרי השלשה של לילארד, מוראנט הצטרף לחגיגה עם מחוות השעון המזוהה עם חברו. "זה דיים טיים", אמר. "דיים מגיע כשזה הזמן לנצח. ראינו את זה פעם אחר פעם לאורך הקריירה שלו. כששחקן כזה משחק לצדי, היריבה צריכה 'לבחור את הרעל' שלה".

מבחינת מוראנט, ההשתלבות לצד אבדיה ולילארד אינה הפתעה. לדבריו, מאז הטרייד הוא התמקד בתפקיד שיוכל למלא ובדרך שבה יסייע לקבוצה. "בסוף אני רכז, ידעתי שאני יכול לשחרר מהם לחץ, אני ודיים יכולים לסדר לדני זריקות הרבה יותר נוחות ולהפך". לצד ההתלהבות, הוא הדגיש כי "הקבוצה צריכה להמשיך לפתח את התיאום ולשמור על הכימיה".

עוד לפני המשחק, לילארד סיפק זווית אישית יותר על אבדיה בריאיון ל-ESPN. "דני הוא בחור מצחיק", סיפר. "יש לו התנהגות לא מתנצלת, אין לו בושה". כדי להמחיש זאת, תיאר מצב שבו הישראלי אינו מספיק לחזור להגנה בגלל עייפות, ובהמשך מודה בכך בפני חבריו בפסק הזמן.

"התנהגות לא מתנצלת" ( צילום: AP Photo/Caroline Brehman )

"הוא פשוט יגיד את מה שהוא מרגיש וחושב", הסביר לילארד. "אני הייתי אומר שזו טעות שלי, אבל לא הייתי מודה שהייתי עייף. הוא סופר שקוף".

בריאיון נוסף, ל-NBC, דיבר לילארד על החזרה לפורטלנד ועל האמון שקיבל לאחר ששוחרר ממילווקי. "הם ידעו שאפשר לסמוך עליי ושאני לא מתכוון להרים ידיים אחרי הפציעה, הם ידעו איך אני הולך להגיב", אמר.