ה ניצחון הלילה (בין שישי לשבת) 107:120 על סקרמנטו קינגס ממשיך את הריצה הנהדרת של פורטלנד טרייל בלייזרס ודני אבדיה, שמדורגים במקום החמישי במערב (3:9) ושמרו על סיכוי להעפיל לרבע גמר גביע ה-NBA.

עבור הישראלי, זאת הייתה גם הופעה אישית ענקית כשסיים בראש טבלת הקלעים במשחק עם שיא עונתי (34 נקודות) ב-11 מ-13 מהשדה, 3 מ-5 מהשלוש, ומאזן מושלם מהקו (9 מ-9) ב-35 דקות. השילוב הקטלני עם דמיאן לילארד (29) סיפק תנובה נהדרת של 63 נקודות עבור האורחים. מאמנו מיקה נורי סיכם: "אבדיה היה פנומנלי".

גלריה לא עוצר. אבדיה ( צילום: Dennis Lee-Imagn Images )

"אנחנו אולי כבר לוקחים את דני אבדיה כמובן מאליו", סיכמו בבלייזרס אדג' את ההופעה של הפורוורד. "אחרי שהתרגלנו לחדירות הבלתי פוסקות שלו לצבע, שמהן הוא מייצר סלים, מוסר לחברים או סוחט עבירות. גם הלילה הוא עשה את כל אלה. הוא כל כך מהיר וחזק, כמו רכבת שדוהרת על המסילה.

"אף פעם אי אפשר לדעת בדיוק מה יקרה במהלך הבא שלו, אבל ברור שזה יהיה משהו גדול. כשפורטלנד צריכה סל, היא הולכת לדני. זה כל מה שצריך לומר. התרומה של אבדיה הייתה די והותר כדי להוביל את הבלייזרס לניצחון".

"יש לו חוכמת משחק גדולה". לילארד ( צילום: Dennis Lee-Imagn Images )

Deni Avdija just had the most efficient 30-point game in the entire NBA this season. https://t.co/rrUxNlaqZC — Real App (@realapp) November 14, 2026

"הייתי סבלני, סמכתי על עצמי"

"זה היה משחק קשוח", סיכם אבדיה. "יש להם המון כישרון ויכולת קליעה נהדרת אבל עשינו את הדברים הנכונים, נשארנו מרוכזים, מאוחדים. וכשאנחנו ככה - אנחנו מצוינים". כשנשאל על ההופעה שלו ובעיקר על אחוזי הקליעה, הוסיף: "הייתי סבלני, סמכתי על עצמי, אני עדיין נכנס לכושר. לא הייתי יכול לעשות את זה בלי החברים שחיפשו אותי".

על שיתוף הפעולה עם לילארד: "התקשורת בינינו היא המפתח, אנחנו יודעים מה לומר אחד לשני ומתי, יש לו חוכמת משחק גדולה, ולא רק לו, התקשורת בין כולנו טובה".