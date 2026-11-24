משחק כדורסל כמו זה שבין פילדלפיה לפורטלנד מתחיל הרבה לפני שהכדור הראשון נזרק לאוויר. הסוד טמון בזיכרונות ממשחקים קודמים, במבטים, בדחיפות על הפרקט וברגעים שנחרתו בתודעה. לדני אבדיה וללברון ג'יימס יש היסטוריה, ושוב, כמו נגד הניקס, הלב הולך עם דני, אבל לברון הוא אחד הגדולים מכולם.

יומיים אחרי הדרמה במדיסון סקוור גארדן ועכשיו, במרחק של כשעתיים נסיעה דרומה מניו־יורק, חיכתה פילדלפיה. עיר של אוהדים קשוחים, שלא ממהרים לחלק מחמאות לאורחים.

גלריה אבדיה מעל לברון ג'יימס ( צילום: Chris Szagola/AP Photo )

הסיפור של ה־NBA אינו שייך רק לשחקנים. גם ביציעים יושבים אנשים שעבורם עצם הכניסה לאולם היא אירוע בלתי נשכח. "לדרוך במקום שבו שיחקו כל האגדות שעליהן אני חולם, זו חוויה של פעם בחיים והגשמת החלום שלי", סיפר יונתן איש שלום, בן 14 מקיסריה שמשחק בחוף הכרמל והגיע יחד עם אביו במסגרת מסע של NBATrips, המוציאה קבוצות אוהדי של כדורסל ישראלים לצפות במשחקי NBA. הוא רק אחד ממאות ישראלים שהרעישו באולם.

גם אלי שאבי, שהגיע למשחק עם בנו איתי, התקשה להסתיר את ההתרגשות. "הלב הולך עם דני ופורטלנד, אבל לברון הוא שחקן בקנה מידה היסטורי", הוא אומר. איתי זכה לחוויה בלתי נשכחת. "עמדתי על הפרקט, נתתי כיף לכל השחקנים, ועד עכשיו אני לא מאמין שנתתי כיף גם לדני וללברון", הוא מספר בהתרגשות.

עבור איתמר בנימין, בן 21 ממודיעין, והראל בוחבוט, בן 22 משדרות, הטיול הזה הוא גם הזדמנות להתנתק קצת מהמציאות הישראלית. "אחרי שירות קרבי מגיע לנו טיול כזה. זו חוויה חד־פעמית, קצת NBA שאנחנו חולים עליו", הם מספרים.

"חוויה חד פעמית". אבדיה מול טייריס מקסי ופילדלפיה ( צילום: AP Photo/Chris Szagola )

יש משהו יפה במפגש הזה בין החלומות. מצד אחד אבדיה, שכבר הפך את החלום למקצוע ועומד ערב אחר ערב מול השחקנים הטובים בעולם. מצד שני, אוהדים ישראלים שחוצים אוקיינוס כדי לראות מקרוב את מה שראו במשך שנים רק בטלוויזיה. הם מגיעים בשביל הכדורסל, האולמות המפורסמים והאווירה, אבל גם בשביל הרגע שבו יוכלו להצביע על הפרקט ולומר שיש שם אחד משלנו.

דני לא עושה חשבון

בפילי חיכה לאבדיה עוד מבחן. כמעט 20 אלף אוהדים מילאו את האולם, ושריקות בוז אדירות ליוו את שחקני פורטלנד כשניגשו לקו העונשין. הרעש היה מחריש אוזניים, והיציעים הפכו כל זריקת עונשין של האורחים למאבק בפני עצמו.

אלא שאבדיה לא התרגש. כבר במחצית הראשונה היו לו 25 נקודות, והחל מהרבע השלישי פורטלנד פשוט הפסיקה לספור את יריבתה, מוליכת המזרח ומועמדת לתואר, כן? אבדיה סיים עם 31 נקודות ושבעה אסיסטים, לעומת 23 נקודות של לברון. עם כל הכבוד לאגדה, על הפרקט אבדיה כבר לא עושה חשבון לאף אחד.

עוד הופעת ענק. אבדיה ( צילום: Mitchell Leff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

חמש דקות לבאזר, כשהפער על לוח התוצאות כבר עמד על 20 נקודות, החלו המוני אוהדי פילדלפיה לעזוב את האולם. הקהל שפתח את הערב בשריקות בוז לאורחת לא נשאר אפילו כדי לראות את סופו. היציעים המתרוקנים רק העמיקו את ההשפלה של הקבוצה המקומית. בסיום, 111:128 לפורטלנד. זו לא הייתה רק הצגה של אבדיה, אלא הצהרת כוונות של קבוצה שהגיעה לביתה של מוליכת המזרח והביסה אותה לעיני הקהל שלה.

לערב הזה הייתה גם משמעות מיוחדת עבור אבדיה, שחצה את רף 6,000 הנקודות ב־NBA. מה שפעם נראה כמו חלום רחוק של ילד ישראלי, הפך למציאות שבה אלפי אנשים מגיעים לאולמות כדי לראות אותו משחק. בין שריקות הבוז, ההתרגשות והזיכרונות מהמפגשים עם האגדות, התברר שוב שזה הרבה יותר מעוד משחק כדורסל. לא הייתה לכך הוכחה יפה יותר מאשר האוהדים הישראלים, שנעמדו ביציעים בפילדלפיה ושרו בקול: "דני מלך ישראל, חי, חי וקיים". קצת נחת בימים קשים אלו.