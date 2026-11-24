דני אבדיה סיפק הלילה (בין שני לשלישי) עוד הופעת ענק , הפעם עם 31 נקודות ו-7 אסיסטים, והוביל את הבלייזרס לניצחון חוץ מרשים, 111:128 על מוליכת המזרח פילדלפיה משופעת הכוכבים. אחרי המשחק זכה אבדיה למחמאות ממאמנו מיקה נורי וגם משחקני היריבה, בעוד הוא עצמו הבהיר כי מבחינתו אין שמות שמרתיעים אותו ב-NBA.

"אני לא חושב יותר מדי כשאני משחק", הסביר אבדיה אחרי ההופעה. "אני פשוט יוצא למגרש, נהנה, מנסה להיות אגרסיבי ולעשות את המהלך הנכון בכל פעם. נכנסתי לקצב טוב במחצית הראשונה". כשנשאל אם הרגיש כבר בתחילת המשחק שזה הולך להיות הערב שלו, השיב: "אני מגיע לכל משחק עם אותה גישה - להיות אגרסיבי, להיות שחקן קבוצתי ולרצות לנצח. אעשה כל מה שצריך כדי לנצח. היום היה יום טוב בשבילי, אבל כלום לא שווה בלי הניצחון. מגיע קרדיט לחברים שלי לקבוצה שמצאו אותי ושיחקו חזק".

"אעשה מה שצריך כדי לנצח". דני אבדיה ( צילום: Bill Streicher/REUTERS )

גם מאמנו, מיקה נורי, הצביע על התרומה של הישראלי כגורם מרכזי בניצחון. "דני סחב אותנו התקפית במחצית הראשונה", אמר, לפני שהחמיא גם לסקוט הנדרסון, שהתעורר במחצית השנייה והוסיף נקודות חשובות. נורי התייחס גם לאופן שבו אבדיה מצליח לייצר לעצמו מצבי קליעה: "הוא עושה עבודה נהדרת כשהוא מגיע לטבעת. פילדלפיה מגנה היטב על הצבע ומצופפת את ההגנה כשהוא נכנס פנימה, אבל הוא הצליח להשתחרר מזה, להגיע לצבע, למצוא את המקומות שלו ולסיים. זה היה משמעותי עבורנו".

המאמן הוסיף כי אחת הנקודות שמסייעות לאבדיה להשתדרג היא העובדה שהוא לא חייב להחזיק בכדור בכל התקפה. "כשדני מצליח לשחרר את הכדור, יש לנו הרבה שחקנים נוספים שיכולים לנהל את המשחק, ואז הוא יכול למצוא את המקומות שלו. כשההגנה מתכווצת, הוא מקבל הזדמנויות לזריקות פנויות. יש לנו הרבה שחקנים שמפעילים לחץ על הצבע ומצליחים להוציא משם את הכדור החוצה, ולכן הוא מקבל הרבה מצבי קליעה טובים".

🏀 MONDAY’S FINAL SCORES 🏀 Deni Avdija leads the way with a game-high 31 PTS as the @trailblazers secure the road victory! Jrue Holiday: 18 PTS, 5 AST, 2 STL, 4 3PM Damian Lillard: 18 PTS, 5 AST https://t.co/gz5fItqIrH — NBA (@NBA) November 24, 2026

גם בצד השני לא נשארו אדישים ליכולת של הישראלי. טייריס מקסי, מכוכבי פילדלפיה, התייחס לקושי להתמודד עם אבדיה ואמר: "לפעמים פשוט צריך לעצור את היריבה. דני קלע כמה שלשות גדולות. כשהוא חודר עם יד ימין שלו, הוא יודע איך לסחוט עבירות, וזה פשוט קשה לשמור עליו".

"דני מלך ישראל"

אבדיה, מצדו, התייחס גם למפגש מול אחד השמות הגדולים בתולדות המשחק, לברון ג'יימס, והבהיר שאין לו כוונה להתרגש יתר על המידה מזהות היריב. "אני מתחרה מול הרבה שחקנים גדולים, אבל מבחינתי זה לא משנה נגד מי אני משחק. אני מגיע בכל ערב כדי להתחרות, ואני לא מפחד מאף אחד", אמר, לפני שהוסיף: "שאפו לו ולפילדלפיה, זו קבוצה טובה".

הישראלי לא שכח גם את האוהדים שהגיעו לתמוך בו, ועודדו אותו בקריאות "דני מלך ישראל" במהלך המשחק. "האוהדים שלי הם הכול בשבילי. לפעמים אני משחק כשאני חולה, פצוע או עייף, והאהבה שהם נותנים לי היא חלק גדול מזה. זו ברכה שיש לי בסיס אוהדים כזה. הלוואי שיכולתי להודות לכל אחד ואחד מהם באופן אישי, אבל הם רבים מדי. אני אוהב אותם עד המוות, ואנחנו נמשיך לתת בראש".

Lots of fans stuck around here for Deni Avdija https://t.co/5DWgpnr9Ap — Kris Rhim (@krisrhim1) November 24, 2026