אחרי פתיחת עונה מושלמת עם שלושה ניצחונות רצופים, פורטלנד ודני אבדיה ספגו הלילה (בין חמישי לשישי) הפסד ראשון, 124:103 לממפיס גריזליס . הישראלי אמנם הצטיין עם 24 נקודות, 9 ריבאונדים ו-7 אסיסטים, אך לא מנע מקבוצתו הפסד בכורה.

"אני חושב שהיום זה לא באמת היה הפסד, אלא יותר חוויה לימודית עבורנו", אמר אבדיה בסיום. "היינו במומנטום נהדר, ניצחנו שלושה משחקים רצופים והדברים התחברו לנו. הפעם קיבלנו מבחן למה שקורה כשהדברים פחות עובדים. השלשות לא נכנסו, מיהרנו בהרבה פעולות ובהגנה לא היינו ממושמעים מספיק".

גלריה "אני חושב שנהיה טובים יותר בעקבות המשחק הזה". אבדיה ( צילום: AP Photo/Caroline Brehman )

למה הכוונה בלא ממושמעים מספיק? "לא היינו ממושמעים בהגנה כמו שאנחנו בדרך כלל. הם צברו ביטחון, קלעו טוב משלוש ואנחנו לא הצלחנו להתאים את עצמנו", הסביר הכוכב הישראלי. לא היינו סבלניים מספיק ולא לקחנו את הזמן שלנו. ממפיס הצליחה לרוץ, ולא הצלחנו לעצור את הסחף".

למרות התוצאה הדי חד-צדדית, אבדיה משוכנע שהקבוצה תדע להפיק לקחים. "אני חושב שנהיה טובים יותר בעקבות המשחק הזה. כל מה שאנחנו יכולים לעשות הוא לצפות בווידאו, להבין שכל אחד בקבוצה, כולל אני, יכול להשתפר ולבוא טוב יותר למשחק הבא. זה רק משחק אחד מתוך 82, אלה החיים ב-NBA. צריך להמשיך הלאה".

אבדיה צופה בעוד דאנק של אידי, הלילה מול ממפיס ( צילום: AP Photo/Amanda Loman )

אחד הנושאים שעלו במהלך הריאיון היה השינוי בתפקידו של אבדיה העונה. בניגוד לעונה שעברה, שבה נשא לא פעם בנטל ההתקפי ונדרש לקחת אחריות כשהקבוצה התקשתה לייצר נקודות, הפעם הוא נהנה מחלוקת עומסים רחבה יותר ומנוכחות של צמד סופרסטארים כמו דמיאן לילארד וג'ה מוראנט.

כשנשאל אם במהלך משחקים שבהם הדברים לא עובדים הוא מרגיש צורך לקחת את הכדור לידיים ולנסות לפתור את הבעיות בעצמו, השיב: "אני אהיה כן, לפעמים זה בטבע שלך לקחת יותר אחריות ולהיות אגרסיבי יותר. אבל אני סומך על החברים שלי לקבוצה. אני אמשיך למסור החוצה, אני אתן לדמיאן לזרוק את הזריקות שלו, לג'ה לתקוף את הטבעת ולשאר השחקנים לעשות את שלהם".

הפסד ראשון. נורי ( צילום: Steph Chambers / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

"כשאנחנו צריכים סל, והמאמן או השחקנים סומכים עליי והכדור אצלי, כמובן שאהיה אגרסיבי. אבל אם המהלך הנכון הוא להוציא את הכדור לדמיאן לשלשה, גם אם הוא לא עבר ערב קל מבחינת הקליעה, אני מאמין שהוא יקלע את הזריקה הבאה. זו המנטליות שלי וזו הדרך שבה אמשיך לשחק".

לילארד על המוקד

ההפסד הראשון של פורטלנד לא עבר בשקט בתקשורת המקומית. באתר Rip City Project התמקדו ביכולת של לילארד (שסיים את הערב עם 9 נקודות ב-3 מ-13 מהשדה), תחת הכותרת "הבעיה הצפויה ביותר של דמיאן לילארד התגלתה לנגד עינינו". הפרשן ג'ק סימונה הצביע על הקשר בין ערב הקליעה החלש של פורטלנד לבין התוצאה הסופית: "לא נראה שמדובר בצירוף מקרים שברגע שהשלשות של פורטלנד הפסיקו להיכנס, היא הפסידה. הבלייזרס יהיו בסדר, אבל הקשר בין הדברים ברור".

סופג ביקורת. לילארד ( צילום: AP Photo/Amanda Loman )

הביקורת לא נעצרה בכוכב. בפורטלנד נתקלו בערב שבו כמעט שום דבר לא התחבר מבחינה התקפית, והפרשן דרש מהקבוצה למצוא פתרונות נוספים: "זו הייתה ההגדרה המדויקת של חזרה לקרקע המציאות, במיוחד אחרי אחת מפתיחות העונה החמות ביותר בכדורסל. פורטלנד חייבת תוכנית חלופית. היא לא יכולה להסתמך רק על השלשות. כשהשלשות מפסיקות להיכנס, היא חייבת משהו אחר שיאפשר לה לנצח גם כשהזריקות שלה לא נכנסות, ושל היריבה דווקא כן".