אחרי פתיחת עונה נהדרת ושלושה ניצחונות רצופים, פורטלנד ספגה הלילה (בין חמישי לשישי) מכה ראשונה בכנף - דווקא לעיני הקהל הביתי במודה סנטר - 124:103 לממפיס.
דני אבדיה היה שוב האיש המרכזי של פורטלנד, והוביל את הקבוצה בנקודות, ריבאונדים ואסיסטים. הישראלי סיים עם 24 נקודות ב-8 מ-16 מהשדה, 0 מ-4 לשלוש ו-8 מ-12 מקו העונשין, לצד 9 ריבאונדים, 7 אסיסטים וללא אף איבוד. הוא שיחק 32 דקות וסיים עם מדד פלוס-מינוס של 9-, אך גם ערב אישי מגוון שלו לא הספיק מול הגריזליס, שעלו למאזן 0:5 ונותרו אחת משתי הקבוצות המושלמות ב-NBA (לצד יוסטון). הבלייזרס, מנגד, נשרו למאזן 3:1.
המשחק דווקא נפתח באופן שקול. שתי הקבוצות סיימו את הרבע הראשון בשוויון 25:25, וגם בירידה להפסקה לוח התוצאות הראה 58:58. אלא שאז ממפיס העלתה הילוך, ניצחה את הרבע השלישי 25:33, עלתה לפלוס 20 באמצע הרבע האחרון וסגרה עניין.
ההבדל ניכר גם באחוזי הקליעה. פורטלנד הציגה ערב התקפי חלש, עם 41 אחוזים בלבד מהשדה, 12 מ-49 לשלוש (24 אחוזים) ו-17 מ-26 מקו העונשין. מנגד, ממפיס נהנתה מתרומה רחבה של שחקניה: שמונה שחקנים קלעו בספרות כפולות, כשקמרון בוזר ואייזיאה סטיוארט הובילו עם 18 נקודות כל אחד. בוזר אף חגג טריפל-דאבל ראשון בקריירה כשהוסיף 12 נקודות ו-12 אסיסטים.
מי שאכזבו במיוחד בפורטלנד היו שני הכוכבים הנוספים לצד אבדיה. דמיאן לילארד נעצר על 9 נקודות בלבד, עם 3 מ-13 מהשדה ו-1 מ-9 (!) מעבר לקשת. ג'ה מוראנט, במפגש הראשון שלו מול קבוצתו לשעבר, הספיק לקלוע 14 נקודות לפני שנפצע בשריר הירך האחורי במהלך הרבע הרביעי ונאלץ לעזוב את המשחק. גם ג'רו הולידיי לא הצליח לתרום מספיק והסתפק ב-6 נקודות בלבד.
טומאני קמארה הוסיף 13 נקודות, בעוד סקוט הנדרסון המשיך להתקשות וסיים עם 9 נקודות. דונובן קלינגן, לעומת זאת, רשם את אחד ממשחקיו הטובים העונה. הסנטר סיים עם 11 נקודות, 8 ריבאונדים ו-5 חסימות, והציג מאבק מסקרן מול זאק אידי, יריבו מימי המכללות. היריבות בין השניים החלה עוד ב-2024, כשקלינגן וקונטיקט גברו על אידי ופרדו בגמר ה-NCAA. הפעם קלינגן שוב סיפק רגעים מוצלחים במאבק הישיר, ואף ספג עבירה טכנית לאחר חילופי דברים עם הסנטר של ממפיס.
כעת תנסה פורטלנד להתאושש במהירות מההפסד הראשון שלה העונה, כשתצא כבר מחר (שבת, 21:00 שעון ישראל) למשחק חוץ מול יוטה ג'אז.