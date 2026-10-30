דני אבדיה

היה שוב האיש המרכזי של פורטלנד, והוביל את הקבוצה בנקודות, ריבאונדים ואסיסטים. הישראלי סיים עם 24 נקודות ב-8 מ-16 מהשדה, 0 מ-4 לשלוש ו-8 מ-12 מקו העונשין, לצד 9 ריבאונדים, 7 אסיסטים וללא אף איבוד. הוא שיחק 32 דקות וסיים עם מדד פלוס-מינוס של 9-, אך גם ערב אישי מגוון שלו לא הספיק מול הגריזליס, שעלו למאזן 0:5 ונותרו אחת משתי הקבוצות המושלמות ב-NBA (לצד יוסטון). הבלייזרס, מנגד, נשרו למאזן 3:1.