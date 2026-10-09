לברון ג'יימס כבר עבר כמעט הכול בקריירה הארוכה שלו, אבל גם רגע לפני עונתו ה-24 ב-NBA, 'המלך' חווה רגעים חדשים. הלילה (בין חמישי לשישי) ערך הכוכב בן ה-41 את הופעת הבכורה שלו במדי פילדלפיה, שהסתיימה בהפסד 114:108 לברוקלין במשחק הכנה בברקלייס סנטר.

לברון, שהצטרף לסיקסרס בקיץ לאחר שמונה עונות בלוס אנג'לס לייקרס, הציג מחצית ראשונה טובה וסייע לקבוצתו לרדת להפסקה ביתרון 56:58. הוא סיים את 18 הדקות שלו עם 10 נקודות (1 מ-1 מהשדה, 8 מ-8 מהקו), חמישה אסיסטים וארבעה ריבאונדים. ההמשך כבר היה שייך לנטס, גם בזכות דקות טובות של צמד הישראלים דני וולף (9 נקודות) ובן שרף (5, כולל סל מכריע בדקות הסיום).

גלריה הראה ניצוצות. לברון ( צילום: Ishika Samant / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

"ברור שלבשתי מדים חדשים, אבל המשחק הוא אותו משחק, ואת זה צריך ליישם על הפרקט", אמר ג'יימס. "שמחתי לקבל כמה דקות עם החבר'ה אחרי שאנחנו מתמודדים זה מול זה באימונים בשבועיים האחרונים. ברור שזה הרגיש קצת שונה".

מעבר לפרקט, ג'יימס עדיין מתרגל לחיים בקבוצה חדשה. "ברור שיש לי את השגרה שלי, אבל אחרי פגרת הקיץ צריך להיזכר בה מחדש, לא משנה כמה זמן אתה כבר בתוך זה", הסביר. "אני עדיין חושב, למשל, באילו אוטובוסים אני אמור לנסוע, מה הייתה השגרה שלי כשהגעתי לאולם ואיך אני מתכונן למשחק".

10 נקודות בבכורה. לברון ( צילום: AP Photo/Pamela Smith )

ג'יימס הוסיף: "כל הדברים האלה משחקים תפקיד. אני עדיין מסתגל לכל המכלול, על המגרש ומחוצה לו, לחיים במקום החדש ולהימצאות עם החבר'ה האלה מדי יום. יש הרבה דברים שאני צריך להתרגל אליהם, אבל מיום ליום נשתפר".

התרומה המרכזית של לברון הגיעה בניהול המשחק ובמציאת חבריו למסירות. כבר בפתיחה שלח ג'יימס מסירה ארוכה לוי ג'יי אדג'קומב, שסיים את המהלך בליי-אפ. הגארד, שסיים את המשחק עם 11 נקודות, סיפר כיצד הוא מתכוון לנצל את הנוכחות של הכוכב לצדו: "שחקן כמוהו מושך כל כך הרבה תשומת לב מההגנה, שאני פשוט צריך לדעת לנצל את זה. לחתוך לסל, לרוץ למתפרצות, להתמקם לקליעה, כל מה שצריך. הסתכלנו אחד על השני וידעתי בדיוק מה הוא רוצה שאעשה".