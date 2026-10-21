עונת 2026/27 ב-NBA נפתחה כבר אתמול (שלישי) עם ניצחונה המרשים של דטרויט פיסטונס על בוסטון סלטיקס, והלילה קיבלנו את המנה העיקרית עם שני משחקי ענק. בראשון מביניהם פילדלפיה סיקסרס המסקרנת סיפקה הצהרת כוונות כשניצחה 100:106 בחוץ את האלופה, ניו-יורק ניקס, הודות להצגה נפלאה של טייריס מקסי. לברון ג'יימס סיפק הופעת בכורה רשמית מוצלחת עם 14 נקודות, 9 ריבאונדים ו-7 אסיסטים.

במשחק השלישי קיבלנו מפגש אדיר בין עוד שתי קבוצות שמועמדות ללכת עד הסוף, ובעונה שעברה סיפקו סדרת גמר מערב מרתקת - סן אנטוניו ספרס ואוקלהומה סיטי ת'אנדר. בניגוד לאותה סדרה, הפעם הת'אנדר יצאו עם ידם על העליונה וניצחו בחוץ 104:116 בתצוגת תכלית של שיי גילג'ס אלכסנדר - שסיים עם 32 נקודות.

גלריה הצהרת כוונות של פילי. טייריס מקסי עם לברון ג'יימס ( צילום: Caleb Bowlin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

ניו-יורק ניקס - פילדלפיה סיקסרס 106:100

בפתיחת המשחק הציגה הקבוצה המקומית בפני אוהדיה את גביע האליפות, דגל האליפות נתלה בתקרת המדיסון סקוור גארדן והשחקנים קיבלו את טבעות האליפות הנוצצות. המחצית הראשונה הייתה בשליטת הניקס, שעלו במהלכה ליתרון דו ספרתי, אך האורחת חזרה וירדה להפסקת המחצית במינוס 4 בלבד (58:54).

נקודות של לברון ג'יימס קצת פחות מחמש דקות לתוך הרבע השלישי העבירו את היתרון לפילדלפיה. קארל אנתוני טאונס וג'יילן ברנסון עוד החזירו את היתרון לניקס, שחזרה להוביל ב-5 ו-6 נקודות הפרש, אך ריצת 0:11 של האורחים, בהובלת ג'יילן בראון, הורידה אותם ביתרון 76:83 לקראת הרבע הרביעי.

מקסי השתלט על המשחק בפתיחת הרבע המכריע וקבע 78:87 לסיקסרס, אך האלופה לא ויתרה ונצמדה. פילי שמרה על היתרון, אך לא הצליחה לברוח. למזלה היה לה את מקסי שקלע סל חשוב קצת פחות משתי דקות לסיום וקבע 98:104. ברנסון שוב קירב את הניקס, אך נקודות מהקו של לברון 7 שניות לסיום קבעו את תוצאת המשחק, וסידרו ניצחון יוקרתי לקבוצה של ניק נרס.

הצגה. טייריס מקסי ( צילום: Sarah Stier/Getty Images )

מלבד מקסי, גם בראון (19 נקודות, 8 ריבאונדים ו-7 אסיסטים) היה נהדר אצל המנצחת והמשיך ביכולת המצוינת ממשחקי ההכנה. בצד השני, 21 נקודות של ברנסון ודאבל דאבל של טאונס (19 ו-12 ריבאונדים) לא מנעו מהאלופה הפסד במשחקה הראשון העונה.

סן אנטוניו ספרס - אוקלהומה סיטי ת'אנדר 116:104

בעונה שעברה, לפני הפלייאוף ניצחו הספרס את הת'אנדר בארבעה מתוך חמשת המפגשים ביניהם, מה שנתן להם המון ביטחון בסדרת גמר המערב - למרות יתרון הביתיות של היריבה, שהגיעה כאלופה הגאה. ויקטור וומבניאמה וחבריו יצאו מאותה סדירה אדירה עם 3:4 מטורף ששלח אותם לגמר ה-NBA, שבו אמנם נחלו אכזבה, אך למשחק פתיחת העונה הם הגיעו עם הרבה ציפיות ותקוות וגם לא מעט ביטחון לאור ההצלחה מול OKC בעונה שעברה. עם זאת, החבורה של מארק דייגנולט הגיעה לטקסס נחושה, מוכנה ויצאה עם ניצחון חוץ מרשים.

הרבע הראשון עוד היה צמוד, אך לקראת סיומו אפשר היה להרגיש את הכיוון שאליו המשחק הולך. האורחת הייתה אינטנסיבית יותר וחדה יותר, ועלתה ליתרון של 8 הפרש לאחר נקודות של אלכס קארוסו, והובילה 28:34 בסיומו. ברבע השני הדומיננטיות של אוקלהומה סיטי הייתה כבר ברורה. היא ניצחה בו 16:31 לאחר שברחה ליתרון דו ספרתי כעבור שתיים וחצי דקות מתחילתו. סן אנטוניו נראתה אובדת עצות, הפער בשיאו עמד כבר על 26 הפרש (33:59) ובמחצית זה היה 44:65 לאורחת.

המקומיים יצאו מחדר ההלבשה עם אנרגיות אחרות, ובהובלת סטפון קאסל ודילן הארפר החלו לקזז את הפער, שירד לחד ספרתי תוך חמש וחצי דקות מתחילת הרבע השלישי (74:65). גילג'ס אלכסנדר וצ'ט הולמגרן דאגו להחזיר אותו לאזור ה-15 הפרש, אך הספרס לא ויתרו. בתחילת הרבע הרביעי מהלך גדול של הארפר וקאסל שוב דאגו להוריד את הפער, שירד למינוס 7 בלבד. שלשה גדולה של ג'ארד מקיין החזירה את הפער לדו ספרתי, SGA שוב היה שם עם סל אופייני ואייזיאה הארטנשיין קבע 97:111 כשעל השעון נותרו 2:11 דקות - ולמעשה גמר את המשחק.