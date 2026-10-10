דני אבדיה פתח אתמול (שישי) את משחקי ההכנה של פורטלנד עם הופעה מעודדת, וכעת באתר "Rip City Project", המסקר את הטרייל בלייזרס, כבר מזהים סיבות לאופטימיות לקראת עונת ה-NBA הקרובה. לפי האתר, הישראלי עשוי ליהנות מהשינויים שביצעה הקבוצה בסגל, ובעיקר מהתוספת של ג'ה מוראנט.

אבדיה הוביל את פורטלנד עם 23 נקודות ב-21 דקות בניצחון 118:123 על גולדן סטייט במשחק ההכנה הראשון לעונה, כשהוא קולע ב-9 מ-13 מהשדה. באתר הסתייגו מעט מההתלהבות, וציינו כי הווריורס הופיעו למעשה עם סגל שכלל שחקנים רבים מליגת הפיתוח, דבר שהקל על הישראלי לנצל את היתרונות שלו.

גלריה פתח נהדר את משחקי ההכנה. אבדיה ( צילום: Soobum Im / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

אחת הנקודות המרכזיות בניתוח היא השפעתו האפשרית של ג'ה מוראנט על המשחק של אבדיה. הרכז מביא איתו יכולת חדירה מרשימה, אך גם ראיית משחק ויכולת מסירה שעשויות לאפשר לישראלי לקבל את הכדור במצבים נוחים יותר. באתר טענו כי "המשחק הלא-אנוכי של מוראנט וראיית המשחק העילית שלו הועילו לאבדיה יותר מכפי שהמשחק הדומה שלהם, המבוסס על חדירה לסל ונוכחות בצבע, פגע בו".

לפי הניתוח, כבר במשחק ההכנה נראו מהלכים שבהם אבדיה הצטרף להתקפה מתפרצת כשחקן שמגיע מאחור, קיבל את הכדור בתנועה וסיים ליד הטבעת. כאשר שחקנים אחרים מנהלים את ההתקפה ומושכים אליהם את תשומת הלב של ההגנה, אבדיה יכול לנצל את היתרונות שלו בלי לשאת לבדו בנטל יצירת המצבים.

בדרך לשיתוף פעולה נהדר עם אבדיה? לילארד ( צילום: Soobum Im / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

החיבור בין השניים עדיין נמצא בשלבי גיבוש, ובפורטלנד צפויים להידרש זמן ומשחקים כדי למצוא את האיזון הנכון בין סגנונותיהם. המשחק של מוראנט מבוסס במידה רבה על חדירות אגרסיביות לסל, וגם אבדיה אוהב לתקוף את הצבע - ולכן השאלה תהיה כיצד יצליחו לחלוק את המרחב ולמצוא זה את זה מבלי לפגוע ביעילות ההתקפה.

גם בכלי תקשורת נוסף בארה"ב מתמוגגים מהישראלי. טור שפרסם ג'רמי ברנר ב"ספורטס אילוסטרייטד", תחת הכותרת "על מה שיניתי את דעתי אחרי הניצחון של פורטלנד על הווריירס", ציין כי "אבדיה אמור להרוויח מאוד מהריווח של דמיאן לילארד על קשת השלוש, שיאפשר לו לחדור לצבע עם פחות לחץ מצד שחקני ההגנה. האיום של לילארד מחוץ לקשת אמור לגרום להגנות היריבות להעניק עזרה נגדו, מה שאומר שפחות תשומת לב תופנה לאבדיה כשהוא חודר לסל".

יעזור לכוכב הישראלי. מוראנט ( צילום: Soobum Im / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

ברנר הוסיף: "הוא אמור להיות מסוגל לחגוג בזכות ההיבט הזה של ההתקפה, וזה צריך להיות הלחם והחמאה של פורטלנד לאורך העונה. אם הבלייזרס יצליחו לייצר את המצבים האלה בעקביות, הם אמורים להשיג מאזן טוב יותר מזה של העונה שעברה".