איך נועם יעקב יוכל להגיע ל-NBA - ומה חושבים על כך בארה"ב?

הגארד הישראלי בן ה-21 קיבל מהקאבלירס חוזה לא מובטח שעשוי לפתוח לו את הדלת לליגה הטובה בעולם, אך הדרך לסגל ה-NBA רצופה מכשולים ותחרות קשה. ב"ספורטס אילוסטרייטד" כינו את המהלך "הצעד המפתיע של קליבלנד" - כך נראה המסלול שלו ומה הסיכוי להפוך את ההזדמנות לפריצת דרך