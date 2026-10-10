החתמתו של נועם יעקב על חוזה לא מובטח (Exhibit 10) בקליבלנד קאבלירס סוקרה הלילה (בין שישי לשבת) גם בתקשורת הספורט האמריקאית. באתר "ספורטס אילוסטרייטד" הקדישו כתבה למהלך תחת הכותרת "הצעד המפתיע של קליבלנד", והתייחסו להזדמנות שקיבל הגארד הישראלי בן ה-21, שינסה להתקדם לעבר החלום הגדול - השתלבות בליגת ה-NBA.
הקאבלירס הודיעו על החתמתם של שני שחקנים חדשים, יעקב וג'קסון רובינסון, במהלך שעשוי להיות קשור גם לשמירת הזכויות עליהם לקראת פעילות אפשרית בליגת הפיתוח. כזכור, בחודש יוני האחרון יעקב חתם במכללת יוטה, מה שלא יצא בסופו של דבר לפועל לאחר שהנהלת ה-NCAA הכריזה עליו כ"לא כשיר מבחינה אקדמית". בהמשך, החליט רכז נבחרת ישראל להצטרף לקליבלנד צ'ארג' מהג'י ליג, קבוצת הבת של הקאבלירס.
ב"ספורטס אילוסטרייטד" הדגישו את הנתונים המרשימים של הישראלי מהעונה האחרונה בבלגיה, שבה העמיד ממוצעים של יותר מ-16 נקודות ושבעה אסיסטים למשחק. באתר ציינו כי "יעקב מסוגל לייצר נקודות ולתרום בהתקפה".
לצד ההתלהבות מההזדמנות שנפתחה בפניו, בכתבה העריכו כי יעקב ורובינסון לא צפויים לקבל דקות משמעותיות, אם בכלל, בקאבלירס העונה.
חוזה זמני ותחרות קשה על מקום בסגל
החוזה שעליו חתם יעקב הוא, כאמור, מסוג Exhibit 10, המאפשר לקבוצות ה-NBA לבחון שחקנים במחנה האימונים בלי להתחייב להחתימם לאורך עונה שלמה. אם לא יצליח לתפוס מקום בסגל קליבלנד, הוא עשוי להמשיך בקבוצת הפיתוח של המועדון.
המשימה של הישראלי לא תהיה פשוטה: קבוצות ה-NBA רשאיות להחזיק עד 15 שחקנים בחוזים רגילים ועוד שלושה בחוזים דו-כיווניים. בסגל של הקאבלירס רשומים כרגע 21 שחקנים, מהם 14 בעלי חוזים מובטחים. במשחק ההכנה הראשון של הקבוצה מול בוסטון שותפו 17 שחקנים.
בין השחקנים המתחרים עם יעקב על מקום אפשרי בסגל נמצאים הגארדים כרטיס ג'ונס, זאק אוסטין וקדארי ריצ'מונד, לצד הפורוורדים ראשון אייג'י, ריילי מיניקס וטריסטן אנארונה והסנטר ארנסט אודה ג'וניור.
מבחינה כלכלית, חוזה Exhibit 10 אינו מבטיח שכר של עונת NBA מלאה, אך הוא עשוי להעניק ליעקב בונוס של עד כ-91 אלף דולר בעונת 2026/27, בכפוף לתנאי החוזה. בין התנאים לקבלת הבונוס: מעבר לקבוצת הפיתוח של המועדון לאחר השחרור מהסגל והישארות בה למשך 60 ימים לפחות. לכך עשוי להתווסף השכר בקבוצת הפיתוח, שעומד העונה על 46,350 דולר לשחקן בחוזה סטנדרטי לעונה מלאה.